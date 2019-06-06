Новак объяснил сокращение добычи нефти в России сверх сделки ОПЕК+

В мае Россия на 39% перевыполнила обязательства в рамках сделки ОПЕК+ и снизила добычу нефти на 317 тыс. барр. в сутки. Глава Минэнерго пояснил, что отчасти это связано с трубопроводом «Дружба», который оказался загрязнен

Россия снизила добычу нефти сильнее, чем должна была в рамках взятых в ОПЕК+ обязательств, в том числе из-за загрязнения нефти на трубопроводе «Дружба», сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак в кулуарах ПМЭФа, передает «РИА Новости».

«Во-первых, это связано с тем, что компании сейчас вышли в ремонт в большей степени, и в том числе это частично связано с необходимостью восстановления качества нефти в трубе», — сказал министр.

До конца года Россия восстановит добычу, добавил он. По его прогнозу, это «ситуация только июня».

В мае Россия сократила среднесуточный уровень добычи нефти на 317 тыс. барр. в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 года, тем самым на 39% перевыполнив обязательства в рамках сделки ОПЕК+, которая подразумевает снижение на 228 тыс. барр. в сутки, сообщало агентство.

«В июне 2019 года Россия намерена полностью соответствовать оговоренным уровням добычи в рамках кооперации ОПЕК+», — говорил тогда Новак.