Неравенство в России вернулось к уровню трехлетней давности. Инфографика
По итогам 2024 года коэффициент Джини в России вырос до 0,408 против 0,405 в 2023-м, следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь. Этот показатель почти соответствует данным за 2021 год — тогда он составлял 0,409.
Что такое коэффициент Джини
Коэффициент Джини — индекс концентрации доходов — демонстрирует степень неравномерности распределения доходов среди населения. Может варьироваться от нуля (абсолютное равенство по доходам) до 1 (абсолютное неравенство). В процентном эквиваленте меняется от 0 до 100%.
Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего
Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.
Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину
Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров
Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика
Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США
Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США
ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС
Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы
Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов