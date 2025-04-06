Неравенство в России вернулось к уровню трехлетней давности. Инфографика

Неравенство в России выросло и вернулось к уровню трехлетней давности

По итогам 2024 года коэффициент Джини в России вырос до 0,408 против 0,405 в 2023-м, следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь. Этот показатель почти соответствует данным за 2021 год — тогда он составлял 0,409.