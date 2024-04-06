Эксперты ВШЭ оценили, что россияне делают с ненужными вещами

Большинство россиян пытаются бесплатно пристроить хорошие, но ненужные вещи другим людям, на продажу их выставляют лишь 7%, выяснила исследовательница из НИУ ВШЭ. После 2022 года готовность людей расставаться с вещами снизилась

Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

Только 7% россиян продают ненужные, но хорошие вещи через комиссионки, интернет-платформы и чаты, большинство же предпочитают бесплатно отдавать их родственникам, друзьям, соседям или незнакомым людям, а каждый пятый — выбрасывать. При этом в 2022 году готовность людей расставаться с ненужным вещами снизилась. Такие данные приводятся в статье профессора НИУ ВШЭ Марины Шабановой «Ненужные вещи, мусорная проблема и солидарные практики российских потребителей», опубликованной в свежем выпуске журнала НИУ ВШЭ «Экономическая социология». РБК ознакомился с материалом.

Анализ базируется на данных трех опросов, проведенных в 2017, 2020 годах и декабре 2022 года. В каждом приняли участие по 2 тыс. человек, репрезентирующих население России по полу, возрасту и уровню образования.

«Несмотря на то что способствующая среда для этичной утилизации в России развита пока слабо, в целом россияне весьма широко включены в разнообразные практики в сфере обращения с утратившими потребительскую ценность, но не утратившими потребительских качеств вещами», — пишет Шабанова.

При этом «конструктивные» практики (содействующие продлению срока жизни вещей до полного исчерпания ими остаточной ценности) с большим перевесом преобладают над «деструктивными» — досрочным выбрасыванием на свалку: 75% против 19%. А проэкологические или просоциальные практики и мотивы превышают мотив извлечения частной выгоды. «Таким образом, в России проявляются закономерности, присущие моделям поведения в этой сфере в других странах», — утверждает автор.

Кому россияне готовы отдавать вещи безвозмездно

Самые распространенные практики обращения со ставшими ненужными вещами основаны на солидарности. Согласно результатам опроса от декабря 2022 года:

41% предлагают ненужные вещи в хорошем состоянии друзьям, знакомым и соседям;

32% отдают вещи другим членам семьи, включая тех, кто живет отдельно;

24% бесплатно отдают вещи незнакомым людям — через храмы, фонды, благотворительные магазины, пункты социальной помощи, интернет-площадки (множества могут пересекаться. — РБК).

В общей сложности хотя бы в одной из таких солидаристических практик участвуют 64% россиян, в том числе в передаче вещей не членам семьи — как знакомым, так и незнакомым — 53%, указывает Шабанова. Это, по мнению автора, «свидетельствует о весьма заметном погружении практик обращения с ненужными вещами (предметами) в сферу гражданского общества».

«Будучи сопряженными с добровольной бесплатной передачей предметов, эти практики носят нерыночный характер и конструктивны как для среды (ослабление мусорной проблемы, помощь другим людям, сдерживание их от новых покупок), так и для владельцев ненужных вещей («расхламление» жизненного пространства, личное удовольствие от помощи другим людям), — отмечается в статье.

Сколько россиян продает и выбрасывает старые вещи

К продаже вещей в хорошем состоянии через комиссионные магазины, секонд-хенды, интернет-площадки и мессенджеры прибегали на момент последнего опроса только 7% респондентов. Кроме того, еще 2% заявляли, что сдают вещи на утилизацию в магазины, чтобы получить скидки на новые товары. Автор относит это также к рыночным практикам.

Выбрасывают вещи, ставшие ненужными, 19% респондентов, а 15% ответили, что убирают их подальше: «пусть хранятся до лучших времен, вдруг еще пригодятся». Каждый десятый использует вещи до полного износа, донашивают дома, на даче. У таких людей, как правило, не бывает чего-либо ненужного в хорошем состоянии.

К апсайклингу прибегают лишь 2,5%: они обновляют и реставрируют вещи, стараются сделать их более модными, современными.

Автор указывает, что мотивы личной выгоды (экономической, как в случае продажи, или неэкономической — освобождение пространства, чувство удовлетворения и др.) в практиках сокращения количества образуемых отходов играют относительно слабую роль: гораздо важнее воспринимается забота об общем благе. Однако при этом отмечается низкая уверенность россиян в результативности прилагаемых усилий: только каждый десятый (из всех опрошенных) верит в то, что его усилия не напрасны и могут влиять на решение «мусорной» или социальной проблемы. Даже среди участников солидарных практик эта доля не превышает 12–14%, следует из результатов опроса.

В рассмотрение автора статьи не вошла такая практика обращения с ненужными вещами, как передача во временное пользование другим людям. В ближнем кругу эта практика, как правило, имеет эпизодический характер, а в отношениях с незнакомыми людьми продвигается благодаря развитию интернета, но пока находится в зачаточном состоянии, указывает Шабанова в примечании. По данным исследования, в передаче во временное пользование за плату не использующихся в данный момент предметов (горные лыжи, камеры, палатки, лодки, свадебные платья, костюмы и пр.) незнакомым людям с хорошей репутацией в интернет-сообществах участвуют лишь 1,3% россиян.

Как изменилось отношение к ненужным вещам с 2022 года

Результаты опросов показывают, что ни в условиях пандемии, ни в условиях санкций доля участников солидаристических практик обращения с вещами не снижалась, а в 2022 году она даже возросла как в ближнем кругу, так и в дальнем, констатирует Шабанова. Так, в 2017 году 17% говорили, что отдают вещи через благотворительные магазины, фонды, храмы и интернет-ресурсы. В 2020 году таких респондентов стало 20%, в конце 2022 года — 24%. Аналогично увеличилась доля тех, кто отдает ненужную одежду, мебель, бытовую технику друзьям, знакомым и соседям, — с 32% в 2017 и 2020 годах до 41% в 2022 году.

Однако с 2017 года снижаются коэффициенты стабильности участников опросов, указывает автор. Коэффициент стабильности показывает отношение числа намеренных продолжать ту или иную практику потребления в ближайшие год-два к общему числу включенных в нее в настоящее время. Если в 2017 году о намерении отдавать вещи бесплатно незнакомым людям в ближайшем будущем заявляли 23,5%, то к концу 2022 году их доля снизилась почти вдвое — до 12%. Доля планирующих раздавать вещи ближнему кругу сократилась с 33% в 2017 году до 16% в 2022 году.

Автор предполагает, что в пандемийный год на результаты повлияло снижение общей частоты контактов из-за опасений заразиться, а в 2022 году на первый план вышла «высокая неопределенность относительно ближайшего будущего». «В условиях нестабильности и неясности жизненных перспектив часть россиян предпочитают «притормозить» процесс избавления от ненужных вещей в хорошем состоянии (по крайней мере, на бесплатной основе) и оставлять их в своих домохозяйствах «до лучших времен», «на всякий случай», — пишет Шабанова.

Автор приводит несколько подтверждающих гипотезу ответов: «С началом СВO перестала раздавать вещи», «Санкции. Донашиваем то, что осталось», «Когда наступят времена, как в начале 90-х, все вспомнят и пожалеют о выкинутых или отданных вещах». Кроме того, в трудные времена активизируется переключение с бесплатных на платные каналы избавления от ненужных вещей, отмечает автор, ссылаясь на зарубежные исследования прошлых лет.

Также влияние на количество отдающих и продающих вещи может оказывать и развитие так называемой быстрой моды, не исключает автор. «Возрастает число ставших ненужными вещей, которые не всегда удобно предлагать другим людям», — поясняет она.

В любом случае к концу 2022 году ресурсный потенциал жертвователей по большинству позиций существенно снизился, подчеркивается в статье. В частности, сократилась доля тех, кто готов бесплатно отдавать ненужную детскую и взрослую одежду и обувь, игрушки, книги (как взрослые, так и детские), учебную литературу, компьютеры, ноутбуки и планшеты, мобильные телефоны. По сравнению с 2020 годом увеличилось количество тех, у кого нет ненужных вещей для отдачи незнакомым людям, — с 19 до 24%. Вместе с тем доля не имеющих ненужные вещи для передачи ближнему кругу сократилась с 34% в 2020 году до 31% в 2022 году.

В 2023 году количество активных покупателей на платформе «Авито» (сервис размещения объявлений о продаже товаров. — РБК) выросло более чем на четверть, а общий объем оборота товаров — в 2,3 раза, сообщили РБК в пресс-службе сервиса. Из них на долю сделок на вторичном рынке приходится 48%, остальное — новые товары. По данным «Авито», 73% россиян доверяют ресейл-платформам и готовы покупать товары у частных продавцов. Чаще всего пользователи ищут на «Авито» настольные компьютеры (доля сделок по б/у товарам — 77%), детскую одежду и обувь (69%), бытовую и фототехнику (66%). «Популярность ресейл-платформ обусловливается в том числе и трендом на осознанное потребление. Кроме того, 52% пользователей объясняют свой выбор платформы возможностью сэкономить, а 43% отмечают, что ресейл-платформы позволяют найти наиболее оптимальный вариант по соотношению цены и качества», — отметили в пресс-службе.

Как «устойчивые» практики влияют на экономику

Продажа и передача подержанных товаров становится массовой практикой, уверена директор направления маркетинговых исследований аналитического центра НАФИ Наталья Кузнецова. По данным центра, онлайн-сервисы для покупок уже вошли в сферу досуга, и на этом фоне 60% россиян стали чаще занимать свое свободное время изучением приложений интернет-магазинов и сервисов размещений частных объявлений. «Популярность б/у-покупок способствуют экономии ресурсов, что очень важно для экологии. Конечно, есть опасения, что увеличение популярности «вторички» может понизить спрос на новые товары. Однако для многих потребителей подержанные вещи — это хороший способ экономии денег, а значит, повышения их покупательной способности и расходов в других секторах экономики», — отмечает Кузнецова.

По данным «Барометра экономического поведения домашних хозяйств» от НИУ ВШЭ, в 2023 году не реже раза в неделю 10% респондентов совершали покупки в социальных сетях и на сайтах типа «Авито», «Юла» и т.д. Типичные покупатели по таким каналам — работающие студенты, женщины в декрете и занятые с низким и высоким уровнем дохода, отмечалось в исследовании. К наиболее часто обновляемым (недавно приобретенным) товарам длительного пользования относятся «умные» колонки, смартфоны, планшеты, указывали эксперты ВШЭ.

В современном обществе большое значение имеет рост потребления, во многом он поддерживает экономику, напоминает заведующая лабораторией исследований проблем устойчивого развития РАНХиГС Вера Баринова. Кроме того, существует мода и моральное устаревание вещей, а также стремление потреблять статусные вещи напоказ, добавляет она. «Соответственно, глобально повторное употребление вещей и предметов не укладывается в привычные закономерности функционирования экономики», — говорит эксперт.

По мнению Бариновой, пока влияние на экономику повторного использования вещей другими владельцами минимально. «Однако в долгосрочном периоде действительно это может способствовать снижению спроса на новые материалы, уменьшая потребление энергии и образование отходов и продвигая более устойчивый подход к управлению ресурсами», — считает она.

Если речь идет об одежде, то исследователи фиксируют тренд этичного потребления в российском обществе, говорит ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН Василий Аникин. Он выделяет в тенденции несколько аспектов:

люди чаще ограничивают потребление по этическим причинам;

используют для утилизации одежды, помимо благотворительных центров и церковных сообществ, сервисы переработки вещей;

активно используют ресурсы своих сетей для обмена вещами;

активно используют шеринговые (то есть арендные) сервисы для целей краткосрочного потребления или для ознакомления с благом.

«Этот тренд позитивно влияет на экономику, так как является базовым элементом устойчивого развития за счет снижения негативного воздействия на местные сообщества и окружающую среду, а также способствует развитию качественных аспектов предложения и даже созданию новых отраслей и рабочих мест», — подчеркивает Аникин.

В отношении к покупке одежды можно наиболее четко проследить рационализацию населения, согласна Кузнецова. «Мы увидели, что среди россиян в прошлом году значительно вырос интерес к секонд-хендам, покупке одежды с рук. По данным НАФИ, 34% россиян говорят, что делали покупки в секонд-хенде или комиссионном магазине, еще 31% граждан рассматривают такую возможность», — указывает она. Подобный формат шопинга не только выгоден, но и соответствует укреплению экологической повестки, уверена эксперт.