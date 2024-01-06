Какие регионы собрали больше всего windfall tax. Инфографика

Московская область и Санкт-Петербург вошли в число лидеров по сбору windfall tax

Москва стала лидером среди регионов по сбору разовых взносов от бизнеса, получившего сверхприбыль в 2021–2022 годах (windfall tax), следует из статистики ФНС, которую проанализировал РБК. В столице собрали 102,7 млрд руб. — это треть от всех поступлений (305 млрд руб.). На втором и третьем месте — Московская область (19,3 млрд руб.) и Петербург (17,4 млрд руб.).