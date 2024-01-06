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Какие регионы собрали больше всего windfall tax. Инфографика

Московская область и Санкт-Петербург вошли в число лидеров по сбору windfall tax

Москва стала лидером среди регионов по сбору разовых взносов от бизнеса, получившего сверхприбыль в 2021–2022 годах (windfall tax), следует из статистики ФНС, которую проанализировал РБК. В столице собрали 102,7 млрд руб. — это треть от всех поступлений (305 млрд руб.). На втором и третьем месте — Московская область (19,3 млрд руб.) и Петербург (17,4 млрд руб.).

ФНС раскрыла регионы с наибольшими и нулевыми сборами от windfall tax
Экономика
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

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Инна Деготькова Инна Деготькова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Светлана Денисова
windfall tax сборы Крупный бизнес сверхприбыль
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