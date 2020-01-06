Рубль снизился к доллару и евро на Московской бирже

Курс доллара на открытии торгов увеличился на 17 коп. — до 62,27 руб.,курс евро также вырос на 6 коп. и составил 69,37 руб. Эксперты связывают это с геополитической ситуацией на Ближнем Востоке

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

На открытии торгов в понедельник, 6 января, рубль снижается к доллару и евро, об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара к рублю поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 17 коп. — до 62,27 руб., однако позже упал до 62,20 руб. Курс евро вырос на 6,25 коп и достиг в начале торгов 69,37 руб., а затем продолжил рост до 69,44 руб.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 8,6 коп и составила 65,43 руб. Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 2,3% и составила $70,18 за барр. Цена на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 2% до $64,29 за барр.

По словам экспертов Центра экономического анализа «Интерфакса», курс рубля снизился на фоне падения мировых рынков капитала, негативно отреагировавших на эскалацию напряженности на Ближнем после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара США.

Из-за конфликта Тегерана и Вашингтона, в свою очередь, по мнению аналитиков Oxford Economics (OE), резко дорожает нефть. Обострение разногласий между странами и «устойчивый рост геополитических и экономических рисков на Ближнем Востоке» также поставили под угрозу прогноз OE о средней цене в $64,60 за баррель нефти марки Brent в 2020 году.

В минувшую пятницу, 3 января, на открытии первых в 2020 году торгах валютой на Московской бирже рубль, напротив, укрепил свои позиции. Курс доллара тогда снизился на 19 коп., до 61,79 руб., а евро — сразу на 46 коп., до 69 руб. Ранее опрошенные РБК финансовые эксперты прогнозировали возможность нового укрепления рубля в начале 2020 года. По их мнению, в первом квартале доллар может вплотную приблизиться к 61 руб.