Золотые резервы России впервые превысили $300 млрд
Золотые резервы России впервые превысили $300 млрд, свидетельствуют данные ЦБ. Вложения России в золото составили рекордные в современной истории $310,7 млрд.
Исходя из официально установленных российским ЦБ курсов валют и цен на драгоценные металлы, на 1 ноября 1 г золота стоил 128,41 долл., а на 1 декабря — 133,55 долл.
В ноябре Центробанк сообщал, что за последние 12 месяцев золотые резервы России выросли более чем на $92 млрд. Такой рост золотых резервов является рекордным. По состоянию на 1 ноября стоимость монетарного золота, хранившегося в хранилищах банка, составляла $299,8 млрд, тогда как годом она составляла $207,6 млрд.
Золотовалютные резервы (ЗВР) — это запас высоколиквидных активов, которыми владеют центральный банк и правительство страны. Их можно быстро продать при необходимости. Государство использует эти активы для выполнения международных обязательств, стабилизации национальной валюты и поддержания экономики в кризисные периоды.
