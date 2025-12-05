 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

Золотые резервы России впервые превысили $300 млрд

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Золотые резервы России впервые превысили $300 млрд, свидетельствуют данные ЦБ. Вложения России в золото составили рекордные в современной истории $310,7 млрд.

Исходя из официально установленных российским ЦБ курсов валют и цен на драгоценные металлы, на 1 ноября 1 г золота стоил 128,41 долл., а на 1 декабря — 133,55 долл.

В ноябре Центробанк сообщал, что за последние 12 месяцев золотые резервы России выросли более чем на $92 млрд. Такой рост золотых резервов является рекордным. По состоянию на 1 ноября стоимость монетарного золота, хранившегося в хранилищах банка, составляла $299,8 млрд, тогда как годом она составляла $207,6 млрд.

За год золотой запас России вырос на рекордные $92 млрд
Политика
Фото:Виталий Иванов / Global Look Press

Золотовалютные резервы (ЗВР) — это запас высоколиквидных активов, которыми владеют центральный банк и правительство страны. Их можно быстро продать при необходимости. Государство использует эти активы для выполнения международных обязательств, стабилизации национальной валюты и поддержания экономики в кризисные периоды.

Материал дополняется

