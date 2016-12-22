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Bloomberg перечислил главные риски для мировой экономики в 2019 году
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Bloomberg перечислил главные риски для мировой экономики в 2019 году
Экономика, 20:18
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Bloomberg перечислил главные риски для мировой экономики в 2019 году
Ситуация в мировой экономике в 2019 году будет во многом зависеть от торговых войн, цен на нефть, конфликтов в водах у берегов Китая и состояния двух европейских стран
Фото: David Paul Morris / Bloomberg

Агентство Bloomberg подготовило прогноз развития мировой экономики в 2019 году (есть у РБК), в котором есть как сценарии для отдельных стран и регионов, так и обзор политических рисков, которые могут сказаться на глобальных темпах роста.

Торговые войны

В 2019 году торговые противостояния между странами будут «самыми ожесточенными». Из-за непредсказуемости действий президента США Дональда Трампа сценариев развития событий может быть много: от спада напряженности до «полномасштабной экономической войны между двумя крупнейшими экономиками мира — США и Китаем».

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Следить, по мнению экспертов агентства, нужно будет за тремя темами: сумеют ли США и Китай договориться о взаимной торговле, будет ли Вашингтон вводить новые пошлины на автомобили и запчасти из Европы, Кореи и Японии и ратифицирует ли конгресс США новое соглашение о торговле с Мексикой и Канадой (USMCA).

Проблемы на любом из этих направлений могут сказаться на состоянии мировой экономики.

Россия

Ситуацию в России агентство к числу основных рисков не относит, но прогноз развития российской экономики в отчете содержится. Ее ждет небольшой спад, но это следствие осознанного решения пожертвовать ростом в краткосрочном периоде ради стабильности в долгосрочном. Но Россия может вступить в рецессию, и один из главных рисков — санкции. Если они окажутся неожиданно жесткими, рубль начнет падать, подстегивая рост инфляции.

Повышение НДС в краткосрочном периоде приведет к росту инфляции до примерно 6% и к снижению спроса. Из-за этого рост экономики по итогам года может составить 1,4% против 1,6% в 2018 году.

Италия

В Италии популистское правительство спорит с Еврокомиссией о фискальной политике (ЕС требует сократить расходы), из-за чего итальянский бизнес и население стали сокращать свои расходы. Этот тренд продолжится. Экономика страны вырастет в 2019 году на 0,5%.

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Если доверие к итальянской экономике иссякнет, страна может вступить в период продолжительной рецессии, а ее кредитный рейтинг понизится, из-за чего могут начаться проблемы в отношениях с ЕЦБ. В худшем сценарии Риму придется выбирать между финансовым кризисом, подчинением требованиям ЕС или выходом из валютного союза.

Великобритания

Неопределенность со сценарием выхода страны из состава Европейского союза может привести к отставке премьера Терезы Мэй и роспуску правительства. Вероятность этого агентство считает высокой. Жесткий выход из ЕС приведет к потере потенциальных 7% роста к 2030 году.

Нефть

На нефтяные цены будут влиять отношения Ирана и США, решение ОПЕК по уровню добычи и отношения между Вашингтоном и Саудовской Аравией.

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Конфликты в Азии

В этом регионе основные риски связаны с Китаем и его отношениями с соседями. Агентство не допускает, что увеличение поддержки Тайваня со стороны США и решение проводить в Южно-Китайском море военные учения могут привести к столкновению с Пекином.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: мировая экономика , Торговля , Brexit
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