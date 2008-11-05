Металлы: никель приблизился к отметке 13000 долл./тонна

Во вторник, 4 ноября, на рынке промышленных металлов наблюдался внушительный рост котировок

Во вторник, 4 ноября, на рынке промышленных металлов наблюдался внушительный рост котировок, лидером которого стал никель (+7,95%). Рост был спровоцирован итогами президентских выборов в США и повышением политической определенности в Америке, а также коррекцией доллара на Forex.



3-month Forward Prices, LME (итоги торговой сессии, на 18:00 лондонского времени):







Никель вырос в цене на 7,95% - до 12900 долл./тонна. Компания Posco сообщила о завершении строительства никелевого завода в Южной Корее в сотрудничестве с te Miniere du Sud Pacifique SA в Новой Каледонии, который должен производить порядка 30 тыс. тонн металла в год (половина годовой потребности Posco в никеле).



Алюминий вырос в цене на 2,98% - до 2109 долл./тонна. Запасы металла на LME выросли на 4125 тонн - до 1532525 тонн. Компания Chalco заявила о том, что она уже в декабре планирует начать производство на своем недавно построенном заводе в провинции Шаньдун. Годовая мощность завода составляет 100 тыс. тонн. Кроме того, ОК "РУСАЛ" объявил о том, что приостановил производство на своем Запорожском комплексе на Украине из-за низких цен на металл. Годовой объем производства завода составляет порядка 113000 тонн первичного металла и 265000 тонн глинозема.



Медь выросла в цене на 5,16% - до 4301 долл./тонна, несмотря на рост запасов на LME на 3725 тонн - до 241650 тонн. Согласно поступившим данным, производство меди в Мексике сократилось в августе на 17% в годовом исчислении - до 21609 тонн в связи с забастовкой.



Свинец вырос в цене на 2,67% - до 1540 долл./тонна. Котировки цинка закрылись почти на 6% выше - на уровне 1239 долл./тонна. Олово повысилось в цене на 2,03% - до 14795 долл./тонна. Компания Yunnan Tin сообщила, что сокращает производство на 30% в IV квартале из-за падения спроса и цен.



Складские запасы металлов на LME по состоянию на 4 ноября:







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