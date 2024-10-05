Bloomberg сообщил о притоке «туристов» на нефтяном рынке

Крупнейшее за два года ралли на нефтяном рынке привлекло трейдеров-«туристов», пишет Bloomberg. Это дает ликвидность, но повышает волатильность

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На фоне крупнейшего за два года ралли на нефтяной рынок вышли так называемые туристы — трейдеры-оппортунисты, которые появляются и уходят в момент крупных потрясений в мире, пишет Bloomberg.

Цена нефти резко увеличилась на фоне эскалации на Ближнем Востоке: за неделю с 27 сентября по 4 октября рост составил более 8%, что является рекордом за последние два года. Стоимость эталонного сорта нефти Brent накануне впервые с конца августа достигла $79 за баррель.

В качестве примера такого «туриста» Bloomberg приводит дейтрейдера (совершает операции одним днем) Резу Дилмагани из Финикса, штат Аризона. Он в основном торгует акциями, но на прошлой неделе совершил несколько сделок на топливном рынке. «С тех пор как [нефть] достигла отметки в $67, цена росла довольно стабильно. Когда все стабильно, это здорово», — говорит Дилмагани.

Агентство отмечает, что розничные инвесторы сейчас активно вкладываются в продукты, связанные с нефтью. Так, объемы размещения крупнейшего биржевого трекера цен на нефть — Нефтяного фонда США (USO) — на этой неделе выросли до рекордного уровня с начала боевых действий на Украине в 2022 году.

Фьючерсы на нефть марки WTI Micro (контракты меньшей стоимости, чем WTI), которые торгуются на розничных инвестиционных площадках, на этой неделе показали максимальный с января дневной объем торгов. Bloomberg отмечает, что интерес к еженедельным опционам, которые трейдеры используют для хеджирования краткосрочных ценовых рисков, достиг рекорда — заключено почти 80 тыс. контрактов.

Несмотря на то что такая ситуация приносит на фьючерсный рынок ликвидность, это угрожает еще большей волатильностью — один из индексов, CBOE Crude Oil Volatility Index, на этой неделе показал рекордный за два года рост. Также это создает риски для более традиционных трейдеров, поскольку выход на рынок «туристов» способствует более сильному росту цен, чем обусловлено фундаментальными факторами. Специалист по энергетике брокера TC ICAP Скотт Шелтон считает, что, если конфликт на Ближнем Востоке на самом деле не повлияет на поставки сырой нефти, рынок может резко упасть.

Bloomberg отмечает, что такие «оппортунистические трейдеры» в последние годы оказали значительное влияние на цены на нефть. Например, в 2020 году, когда опасения по поводу спроса на фоне пандемии коронавируса привели к резкому снижению цен на топливо, «массовое вторжение розничных инвесторов» привело к тому, что цена нефти в США короткое время была отрицательной.