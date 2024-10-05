 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Удар Ирана по Израилю ,  
0 

Bloomberg сообщил о притоке «туристов» на нефтяном рынке

Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Крупнейшее за два года ралли на нефтяном рынке привлекло трейдеров-«туристов», пишет Bloomberg. Это дает ликвидность, но повышает волатильность
BRENT BRENT $78,07 +2%
Фото: Joe Raedle / Newsmakers / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Newsmakers / Getty Images

На фоне крупнейшего за два года ралли на нефтяной рынок вышли так называемые туристы — трейдеры-оппортунисты, которые появляются и уходят в момент крупных потрясений в мире, пишет Bloomberg.

Цена нефти резко увеличилась на фоне эскалации на Ближнем Востоке: за неделю с 27 сентября по 4 октября рост составил более 8%, что является рекордом за последние два года. Стоимость эталонного сорта нефти Brent накануне впервые с конца августа достигла $79 за баррель.

В качестве примера такого «туриста» Bloomberg приводит дейтрейдера (совершает операции одним днем) Резу Дилмагани из Финикса, штат Аризона. Он в основном торгует акциями, но на прошлой неделе совершил несколько сделок на топливном рынке. «С тех пор как [нефть] достигла отметки в $67, цена росла довольно стабильно. Когда все стабильно, это здорово», — говорит Дилмагани.

Агентство отмечает, что розничные инвесторы сейчас активно вкладываются в продукты, связанные с нефтью. Так, объемы размещения крупнейшего биржевого трекера цен на нефть — Нефтяного фонда США (USO) — на этой неделе выросли до рекордного уровня с начала боевых действий на Украине в 2022 году.

Фьючерсы на нефть марки WTI Micro (контракты меньшей стоимости, чем WTI), которые торгуются на розничных инвестиционных площадках, на этой неделе показали максимальный с января дневной объем торгов. Bloomberg отмечает, что интерес к еженедельным опционам, которые трейдеры используют для хеджирования краткосрочных ценовых рисков, достиг рекорда — заключено почти 80 тыс. контрактов.

WSJ узнала о предупреждении Эр-Рияда о падении цен на нефть до $50
Политика
Фото:Michael Jänecke / Global Look Press

Несмотря на то что такая ситуация приносит на фьючерсный рынок ликвидность, это угрожает еще большей волатильностью — один из индексов, CBOE Crude Oil Volatility Index, на этой неделе показал рекордный за два года рост. Также это создает риски для более традиционных трейдеров, поскольку выход на рынок «туристов» способствует более сильному росту цен, чем обусловлено фундаментальными факторами. Специалист по энергетике брокера TC ICAP Скотт Шелтон считает, что, если конфликт на Ближнем Востоке на самом деле не повлияет на поставки сырой нефти, рынок может резко упасть.

Bloomberg отмечает, что такие «оппортунистические трейдеры» в последние годы оказали значительное влияние на цены на нефть. Например, в 2020 году, когда опасения по поводу спроса на фоне пандемии коронавируса привели к резкому снижению цен на топливо, «массовое вторжение розничных инвесторов» привело к тому, что цена нефти в США короткое время была отрицательной.

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Правительство утвердило праздничные и выходные дни в 2025 году

Бакальчук подал к жене и Wildberries иск на ₽350 млрд

АвтоВАЗ намерен представить в 2025 году минивэн

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

«Дом-Книжку» на Новом Арбате признали аварийным

В России из-за неурожая яблок подорожает сидр

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
нефтяная биржа нефть нефтетрейдеры трейдеры нефтяной рынок Bloomberg
Материалы по теме
NYT узнала об опасениях Белого дома из-за санкций и роста цен на нефть
Политика
WSJ узнала о предупреждении Эр-Рияда о падении цен на нефть до $50
Политика
Axios назвал целью ответных ударов Израиля нефть и ядерные объекты Ирана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12) Инвестиции, 04 окт, 17:47 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16) Инвестиции, 04 окт, 17:47
Анатолий Антонов завершил работу в качестве посла России в СШАПолитика, 20:07
В Италии сообщили, что первая ракетка мира сделал предложение КалинскойСпорт, 19:49
«Хезболла» заявила об ударе по предприятию военной компании в ИзраилеПолитика, 19:41
В Ставропольском крае задержали автора телеграм-канала «Тринадцатый»Общество, 19:32
Кадыров стал почетным строителем РоссииПолитика, 19:15
Посол заявил о неправильном переводе слов о подаче Сирией заявки в БРИКСПолитика, 19:01
Bloomberg сообщил о притоке «туристов» на нефтяном рынкеЭкономика, 18:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Бастрыкин поручил доложить ему по делу об избиении мигрантами самарцевОбщество, 18:37
«Зенит» победил благодаря голу с пенальти и вернул лидерство в РПЛСпорт, 18:32
Косторная стала тренером в академии ПлющенкоСпорт, 18:22
Пожар в музыкальном театре Хабаровска потушили спустя два дняОбщество, 18:15
Emirates запретила провозить в самолетах пейджеры и рацииПолитика, 17:47
Суд избрал меру пресечения двум столичным адвокатам по делу о взяткеОбщество, 17:42
Основательница Wildberries официально сменила фамилию на КимБизнес, 17:41