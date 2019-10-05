Авиакомпанию iFly заподозрили в уклонении от таможенных платежей

Как определили авиакомпанию Счетная палата не раскрывает названия компаний, фигурирующих в отчете, приводя только их первые буквы. РБК выяснил, что компанией ООО «А» из отчета Счетной палаты является ООО «Ай Флай». В отчете фигурирует Airbus A330-322 выпуска 1996 года, который был взят в операционную аренду российской компанией в 2010 году. Лизингодатель — ирландская фирма «А», сообщается в отчете.

выпуска 1996 года, который был взят в операционную аренду российской компанией в 2010 году. Лизингодатель — ирландская фирма «А», сообщается в отчете. В реестре RussianPlanes есть только один самолет данной модели с 1996 годом выпуска — он был получен авиакомпанией iFly в лизинг у ирландской Aercap. Его бортовой номер указан как EI-FBU .

. Самолет Airbus с таким бортовым номером эксплуатируется iFly, говорится на сайте авиакомпании.

По данным Счетной палаты, российская компания в 2017 году заключила новый контракт лизинга с другой компанией — «I» (Ирландия). 9 августа 2017 года самолет был повторно помещен под процедуру временного ввоза в Россию, следует из отчета.

самолет был повторно помещен под процедуру временного ввоза в Россию, следует из отчета. Как следует из официального реестра Управления по авиации Ирландии, 9 августа 2017 года зарегистрированным владельцем данного самолета стала ирландская IFTI Aviation Ireland Ltd. Пресс-служба iFly в ответ на запрос РБК подтвердила, что речь в отчете Счетной палаты идет о ее самолете.

Стоимость самолета «приземлили»

Авиакомпания дважды помещала один и тот же самолет под процедуру временного ввоза на таможенном посту «Аэропорт Внуково», во второй раз занизив его стоимость в 2,7 раза, отмечает Счетная палата.

Изначально самолет был помещен под процедуру временного ввоза с таможенной стоимостью 2,562 млрд руб.

руб. За каждый месяц нахождения самолета на таможенной территории России компания платила 3% суммы ввозных пошлин.

8 августа 2017 года компания закрыла процедуру временного ввоза, начав процедуру реэкспорта. С 8 по 9 августа самолет должен был осуществить полет Москва — Анталья — Москва.

На следующий день, 9 августа, по тому же полетному заданию компания вновь оформила временный ввоз того же самолета в рамках нового контракта лизинга. Новая заявленная таможенная стоимость составила уже 909 млн руб. — в 2,7 раза ниже.

руб. — в 2,7 раза ниже. Сумма ежемесячных таможенных платежей, соответственно, тоже уменьшилась в 2,7 раза.

Как отмечает Счетная палата, инспекторы Внуковской таможни должны были заметить признаки недостоверности стоимости и провести дополнительную проверку. Платежи с 2017 по 2018 год были уплачены исходя из новой, пониженной таможенной стоимости. Таким образом, бюджет недополучил 107,15 млн руб., по оценке аудиторов.

В 2017 году компания инициировала повторную оценку стоимости самолета с учетом износа. Поскольку оценки проводились с разницей в несколько лет, разрыв в стоимости превысил 2,5 раза, пояснила Внуковская таможня.

Возможные причины разрыва в цене

Стоимость одного и того же самолета может меняться достаточно быстро из-за ряда факторов, говорит РБК главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. На стоимость могут влиять, например, наличие или отсутствие двигателей или их техническое состояние. «Мы не знаем, что за это время было с самолетом и рынком. Может, цена на рынке упала, а самолет был поврежден. К тому же, если скоро у самолета плановое техобслуживание (ТО) тяжелой формы, цена его на рынке резко падает, так как ТО — дело дорогостоящее», — отмечает эксперт.

Источник РБК на авиационном рынке сказал, что при таможенном декларировании в 2015 году мог быть использован устаревший отчет о рыночной оценке самолета от 2013 года, что привело, напротив, к изначальному завышению стоимости. «По нашей оценке, стоимость воздушного судна должна была в 2015 году составлять около $27,5 млн (около 1,755 млрд руб. по тогдашнему курсу доллара США. — РБК)», — отметил собеседник РБК.

По его словам, в большей степени рыночную стоимость самолета отражает таможенная стоимость, заявленная в 2017 году. «Самолет в состоянии half-life должен был бы стоить около $19 млн», — оценил собеседник РБК. Он допустил, что данный самолет эксплуатировался более интенсивно, это могло повлиять на снижение стоимости. «Если бы самолет эксплуатировался не столь интенсивно, а в 2015 году был задекларирован по реальной рыночной цене, то разрыв был бы не столь значительным и соответствовал бы индустриальной практике», — резюмировал собеседник РБК.

Как снижение цены объясняет компания

Как уточнила РБК пресс-служба Внуковской таможни, изначальная таможенная стоимость самолета была рассчитана на основе независимой экспертизы и подтверждена договором страхования. «Данная стоимость в неизменном виде неоднократно заявлялась при продлении процедуры временного ввоза, в том числе в период с 2015 по 2017 год», — отмечается в сообщении.

При передаче в лизинг самолет проходил две независимые оценки, в которых была зафиксирована его рыночная стоимость на тот момент, объясняют в пресс-службе iFly. Кроме того, у самолета большой возраст: «За пять лет эксплуатации данный Airbus требовал постоянного технического обслуживания, при этом стоимость запчастей только росла из-за немассового типа». Наконец, с течением времени востребованность на рынке самолетов именно этого типа упала, что тоже повлияло на повторную оценку, резюмировали в пресс-службе перевозчика.

Признаки не в пользу компании

Но помимо разрыва в стоимости самолета не в пользу компании говорят другие обстоятельства: отсутствие значительного промежутка времени перед повторным ввозом и единое задание на полет, отмечает старший юрист «Лемчик, Крупский и партнеры» Екатерина Соколова.

Повод провести проверку, возможно, есть у Федеральной налоговой службы, так как целью при совершении сделки могла быть неполная уплата таможенного НДС, предположила Соколова.