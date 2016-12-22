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Замглавы «Газпрома» предложил смешивать природный газ с водородом
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Замглавы «Газпрома» предложил смешивать природный газ с водородом
Экономика, 15:15
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Замглавы «Газпрома» предложил смешивать природный газ с водородом
Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев предложил правительству обсудить внедрение технологий по смешиванию природного газа с водородом. Технология позволяет снизить выбросы углекислого газа в атмосферу, отметил он
Александр Медведев (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Декарбонизация природного газа на основе водородных технологий, с использованием биогаза или технологии Power to Gas — технологии будущего для газодобывающей промышленности, поэтому России уже сейчас необходимо задуматься над их использованием. Об этом заявил зампред правления «Газпрома» Александр Медведев во время Петербургского газового форума, передает корреспондент РБК.

«Природный газ, как известно, самый чистый из всех ископаемых видов топлива, но тем не менее [он] подвергался гонениям из-за выбросов в атмосферу», — отметил он.

Однако добавление всего около 10% водорода к природному газу приведет к снижению выбросов в атмосферу до нуля по всей цепочке — от добычи до конечного потребителя. Это позволяет всерьез задуматься об оценке экономических перспектив этой смеси, указал Медведев.

«Это [добавление водорода к природному газу] позволит сократить размер субсидии на возобновляемые источники энергии, которая только в Германии за последние пять лет выросла в пять раз, с €4 млрд до 20 млрд в год. То есть каждая немецкая семья из своего бюджета направляет €1 тыс. в год на возобновляемые источники энергии», — пояснил он.

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По словам Александра Медведева, идея смешивать природный газ с водородом также хорошо укладывается в логику Парижского соглашения по климату, одним из пунктов которого является снижение выбросов углекислого газа в атмосферу.

«Никаких отрицательных последствий подмешивания водорода в природный газ, начиная от этапа транспортировки газа до его потребления в электрогенерации и промышленности, нет», — сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, как повлияет добавление водорода к природному газу на качество топлива и на возможность его прокачки по газопроводам.

Медведев также отметил, что необходимость применять чистый природный газ сохраняется в некоторых областях газохимического производства. Эта проблема может быть решена ​с помощью технологий по выделению водорода после транспортировки газоводородной смести по трубопроводам или если будет частично сохранена возможность транспортировки природного газа в чистом виде, считает он.

«Международное и межкорпоративное сотрудничество по этой теме уже ведется. Это может стать мировой темой сотрудничества не только с Европой, но и с Японией, Южной Кореей и даже США», — отметил Медведев, обратившись к замминистра энергетики Павлу Сорокину.

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Комментируя выступление Медведева, Сорокин отметил, что Россия поддерживает Парижское соглашение по климату, однако напомнил, что «гигантские запасы газа», которыми обладает Россия, должны быть монетизированы. «Учитывая, что через 30–40 лет ресурсная рента от углеводородов, которую мы будем получать, будет намного меньше, чем сейчас, мы смотрим на ускоренную монетизацию наших углеводородов», — сказал Сорокин.

«Идея Александра Ивановича [Медведева] — одна из тех, что мы всерьез рассматриваем. Мы готовы включить ее в повестку ближайшего совещания у председателя правительства», — заключил он.

Авторы: Людмила Подобедова, Наталья Демченко.
Теги: водородная энергетика , природный газ
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