Глава «Газпром нефти» допустил рост добычи углеводородов до 200 млн тонн

«Газпром нефть» планирует увеличивать добычу углеводородов быстрее других игроков на рынке, рассказал глава компании Александр Дюков на Тюменском нефтегазовом форуме. «Если мы говорим о тех целях и задачах, которые ставим за горизонтом 2020 года, то одной из стратегических целей является продолжение наращивания добычи углеводородов. <...> Сказать определенно, какой объем углеводородов мы хотим добывать к 2025–2030 годам, достаточно сложно: 150 млн или 200 млн т — все будет зависеть от развития рыночной ситуации», — объяснил топ-менеджер.

По словам Дюкова, в 2020 году «Газпром нефть» планирует увеличить добычу углеводородов более чем до 100 млн т. Он также отметил, что компания сохраняет планы по добыче на ближайшие три-пять лет. После этого ей понадобятся меры по стимулированию добычи — эта тема обсуждалась накануне на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева.

При этом глава компании полагает, что цены на нефть в ближайшие три-четыре года будут стабильно высокими.

Министр энергетики Александр Новак на совещании у Медведева рассказал, что в 2021 году в России наступит пик добычи нефти до 570 млн т в год. Однако при условии сохранения текущего налогообложения в Западной Сибири добыча упадет до 44% к 2035 году и составит 310 млн т. Поэтому Минэнерго предложило меры и льготы для стимулирования добычи нефти.