За полгода прибыль группы "ГАЗ" выросла вдвое

Группа "ГАЗ", входящая в состав крупнейшей российской бизнес-группы "Базовый элемент", подвела итоги работы за первые шесть месяцев 2012г. в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Чистая прибыль, как отмечается в сообщении группы "ГАЗ", за это время увеличилась более чем в два раза и достигла 3,5 млрд руб.

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Выручка за этот период составила 57,6 млрд руб., увеличившись по сравнению с первым полугодием 2011г. на 10%. Основную часть выручки - свыше 50% общего объема - принесли предприятия нижегородской площадки (свыше 28 млрд руб.).

Показатель выручки на одного сотрудника составил 174 тыс. руб. в месяц, рост по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года составил 13%.

В первом полугодии 2012г. показатель EBITDA группы "ГАЗ" вырос на 26% и составил 6,3 млрд руб. с рентабельностью 11%.

Благодаря улучшению финансовых показателей удалось на 34% снизить соотношение чистого долга к EBITDA по сравнению с аналогичным периодом 2011г. - в первом полугодии 2012г. этот показатель составил 2,4.

"Мы продолжаем работать над повышением рентабельности бизнеса и развитием модельного ряда в условиях усиления конкуренции на рынке. Улучшение финансовых показателей позволило значительно увеличить инвестиции в модернизацию производств и обновление модельного ряда: объем капитальных затрат в первом полугодии 2012г. вырос более чем в три раза и составил 4,3 млрд руб.", - заявил президент группы "ГАЗ" Бу Андерссон.

По его словам, результатом реализации инвестиционной программы станет выпуск в 2013г. нового поколения легких коммерческих автомобилей "ГАЗель NEXT" и старт производства автомобилей иностранных брендов в рамках индустриального партнерства с компаниями Volkswagen, General Motors и Daimler.