Путин назвал три способа улучшить жизнь на Дальнем Востоке

Чтобы улучшить жизнь на Дальнем Востоке, необходимо создание рабочих мест, повышение комфорта и понимание каждого жителя, что «это надолго», заявил Путин. По итогам 2023 года миграционный отток в ДФО составил 14,2 млн человек

Фото: Александр Жолобов / Росконгресс

Новые рабочие места, комфортная жизнь и осознание жителями долгосрочности проектов — три способа улучшить жизнь на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляцию вел РБК.

«Первое — нужно улучшать условия сегодня и создавать интересные перспективные рабочие места. Второе — нужно делать жизнь в регионе комфортной. Но и самое главное — это чтобы у конкретного человека, у семей было понимание того, что это надолго. Что горизонт планирования большой, что жизнь и работа здесь создают перспективы для конкретного человека и для его детей», — ответил президент на вопрос о том, как улучшить жизнь на Дальнем Востоке.

По его словам, власти заинтересованы в притоке, прежде всего «молодых людей, за которыми будущее, которые ставят перед собой амбициозные цели». «Нужно создавать условия для реализации этих амбициозных целей», — заключил Путин.

Согласно данным Росстата за 2023 год, численность населения Дальневосточного федерального округа (ДФО) составляет 7,87 млн человек. Двумя годами ранее она достигала 8,1 млн человек. В 2023 году миграционный отток в ДФО составил 14,2 тыс. человек. Больше всего жителей уехали из Забайкальского, Приморского краев и Амурской области.

ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема в этом году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». В мероприятии принимают участие представители 62 стран.