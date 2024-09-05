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ВЭФ-2024 ,  
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Как выступление Путина смотрят на стендах ВЭФ. Фотографии

Появились кадры, как смотрят на стендах ВЭФ выступление Путина
Сюжет
ВЭФ-2024

Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: пресс-служба ВЭБ.РФ
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: пресс-служба ВЭБ.РФ
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: пресс-служба ВЭБ.РФ
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК

Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). РБК ведет прямую трансляцию с его выступления. Как смотрят его на стендах ПМЭФ — в фоторепортаже РБК.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
ВЭФ Владимир Путин выступление
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