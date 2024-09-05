Путин: модернизация БАМ — это проект больший, чем в СССР

Путин заявил о реализации проекта, большего чем в СССР

Модернизация Байкало-Амурской магистрали (БАМ) является даже более масштабным проектом, чем его строительство в СССР, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. РБК ведет прямую трансляцию с форума.

«Сегодня мы реализуем проект, который по масштабу больше самого крупного инфраструктурного, инвестиционного проекта Советского Союза, реализованного всеми республиками СССР, причем с огромным напряжением сил», — заявил он о модернизации БАМа.

Глава государства отметил, что на всем протяжении БАМа предстоит проложить сплошные вторые пути, а также электрифицировать эту магистраль.

По его словам, за последние десять лет на Трасибе и БАМе построено более 2 тыс. и модернизировано свыше 5 тыс. км пути, возведено и реконструировано более 100 мостов и тоннелей, в том числе через реки Лена, Бурея, Селенга.

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