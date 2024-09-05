Путин: «Нельзя руководствоваться старой логикой — мол, сперва заводы»
Логика развития промышленности, по которой «сперва заводы, фабрики, а только потом подумаем о тех, кто трудится на этих предприятиях» — несправедлива. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме. РБК ведет трансляцию с форума.
«Такая логика не только несправедлива. Она просто не работает в современной экономике, в экономике будущего, которая строится вокруг человека. Именно поэтому вместе с новыми экономическими планами на Дальнем Востоке мы развернули и крупные социальные инициативы, запустили механизм единой субсидии», — заявил он.
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