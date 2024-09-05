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ВЭФ-2024 ,  
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Генпрокурор призвал отрегулировать «псевдокоммерсантов» в интернете

Сюжет
ВЭФ-2024
В интернет-пространстве сегодня действует много «псевдокоммерсантов» и «мутных структур», уверен генпрокурор Игорь Краснов. Он призвал отрегулировать их деятельность через инструмент электронной идентификации

Снижение административной нагрузки на российский бизнес не должно распространяться на «псевдокоммерсантов», не соблюдающих интересы потребителей товаров и услуг. Такое мнение высказал генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе сессии Восточного экономического форума «Уникальные возможности российской юрисдикции: эволюция механизмов правовой защиты бизнеса», передает корреспондент РБК.

«Системные меры по созданию и развитию благоприятной деловой среды, отказ от проверок и наказаний, разумеется, не должны касаться деятельности так называемых псевдокоммерсантов, которые вызывают раздражение у наших граждан и дискредитируют ответственный социальный бизнес», — указал он.

Большое количество «мутных структур и физических лиц» сегодня действует в интернет-пространстве, считает Краснов. «Они предлагают услуги для населения вне каких-либо организационных правовых форм и без соблюдения установленных законом гарантий для потребителя, что самое важное. В такую деятельность как правило вовлечены мигранты и лица, сознательно скрывающие род своих занятий и доходы», — констатировал генпрокурор.

Их ценовая политика, «сомнительный характер услуг», отсутствие необходимых обязательств и бесконтрольность, а зачастую и «откровенно мошенническая направленность» требует решения вопроса о регулировании, указал Краснов.

«Таким инструментом, на мой взгляд, могла бы стать подтвержденная электронная идентификация с возможной проверкой самими потребителями их надежности и добросовестности», — считает он.

Кроме того, нормативно могут быть установлены специальные требования к агрегаторам услуг и электронным площадкам, которые предоставляют сервис по размещению коммерческих предложений и поиску заказчиков — по аналогии с действующим сегодня порядком регулирования рынка такси, заявил Краснов. Он предложил при участии широкого круга экспертов и заинтересованных ведомств, а также общественных институтов, обсудить подходы к регулированию сервисных услуг.

«Порядок в данной сфере, на мой взгляд, будет отвечать не только требованиям и интересам населения, но и добросовестных предпринимателей», — резюмировал он.

Маркетплейсы начнут передавать в ФНС данные о расчетах с продавцами
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Правительство разрабатывает законопроект о регулировании электронных торговых площадок, сообщали «Известия» в мае. По данным издания, Федеральная антимонопольная служба подготовила концепцию документа, его положения направлены на урегулирование отношений между маркетплейсами, покупателями, продавцами товаров, а также владельцами пунктов выдачи заказов. Законопроект должен создать «более эффективные условия для конкуренции и защиты прав потребителей и предпринимателей в сфере электронной торговли».

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Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Экономика Генпрокуратура ВЭФ Игорь Краснов
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