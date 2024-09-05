Генпрокурор призвал отрегулировать «псевдокоммерсантов» в интернете
Снижение административной нагрузки на российский бизнес не должно распространяться на «псевдокоммерсантов», не соблюдающих интересы потребителей товаров и услуг. Такое мнение высказал генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе сессии Восточного экономического форума «Уникальные возможности российской юрисдикции: эволюция механизмов правовой защиты бизнеса», передает корреспондент РБК.
«Системные меры по созданию и развитию благоприятной деловой среды, отказ от проверок и наказаний, разумеется, не должны касаться деятельности так называемых псевдокоммерсантов, которые вызывают раздражение у наших граждан и дискредитируют ответственный социальный бизнес», — указал он.
Большое количество «мутных структур и физических лиц» сегодня действует в интернет-пространстве, считает Краснов. «Они предлагают услуги для населения вне каких-либо организационных правовых форм и без соблюдения установленных законом гарантий для потребителя, что самое важное. В такую деятельность как правило вовлечены мигранты и лица, сознательно скрывающие род своих занятий и доходы», — констатировал генпрокурор.
Их ценовая политика, «сомнительный характер услуг», отсутствие необходимых обязательств и бесконтрольность, а зачастую и «откровенно мошенническая направленность» требует решения вопроса о регулировании, указал Краснов.
«Таким инструментом, на мой взгляд, могла бы стать подтвержденная электронная идентификация с возможной проверкой самими потребителями их надежности и добросовестности», — считает он.
Кроме того, нормативно могут быть установлены специальные требования к агрегаторам услуг и электронным площадкам, которые предоставляют сервис по размещению коммерческих предложений и поиску заказчиков — по аналогии с действующим сегодня порядком регулирования рынка такси, заявил Краснов. Он предложил при участии широкого круга экспертов и заинтересованных ведомств, а также общественных институтов, обсудить подходы к регулированию сервисных услуг.
«Порядок в данной сфере, на мой взгляд, будет отвечать не только требованиям и интересам населения, но и добросовестных предпринимателей», — резюмировал он.
Правительство разрабатывает законопроект о регулировании электронных торговых площадок, сообщали «Известия» в мае. По данным издания, Федеральная антимонопольная служба подготовила концепцию документа, его положения направлены на урегулирование отношений между маркетплейсами, покупателями, продавцами товаров, а также владельцами пунктов выдачи заказов. Законопроект должен создать «более эффективные условия для конкуренции и защиты прав потребителей и предпринимателей в сфере электронной торговли».
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