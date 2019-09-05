Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Речь идет о договорах с НПФ, заключенных после 1 января 2019 года. Авторы законопроекта отмечают, что повышение возраста делает негосударственные пенсии менее привлекательными для вкладчиков

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия». Законопроект планируется рассмотреть в осеннюю сессию Госдумы.

Проект поправок в закон «О негосударственных пенсионных фондах» был внесен в нижнюю палату парламента в конце мая. Авторы — группа парламентариев во главе с руководителем думского комитета по финансовым рынкам Анатолием Аксаковым и вице-спикером Госдумы Петром Толстым.

Любой гражданин может начать самостоятельно откладывать средства на будущую пенсию в дополнение к государственной. Для этого нужно заключить договор о негосударственном пенсионном обеспечении с НПФ. По действующим сейчас условиям, выплата средств начинается при достижении пенсионного возраста.

С 2019 года в России началась пенсионная реформа. Возраст выхода на пенсию будет поэтапно возрастать, пока не достигнет в 2028 году 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. При этом граждане, заключившие договора с НПФ до 1 января 2019 года, имеют право на выплату негосударственной пенсии по «старым» пенсионным границам — 60 и 55 лет, а у тех, кто заключил договор после 1 января 2019 года, право возникнет позднее — в соответствии с графиком повышения пенсионного возраста.

«Поздний выход на негосударственную пенсию делает институт негосударственной пенсии менее привлекательным для потенциальных вкладчиков, в связи с чем объем поступлений в негосударственные пенсионные фонды сокращается», — отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке. Проектом поправок предлагается «вернуть возраст выхода на негосударственную пенсию 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно».