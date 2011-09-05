Доллар прибавил в начале новой недели более 20 копеек

Российский рубль начал новую торговую неделю с резкого снижения по отношению к доллару, евро и бивалютной корзине. При этом максимальные сделки по евровалюте совершаются уже выше 41,5 руб.

В настоящее время доллар торгуется на отметке 29,31 руб. - на 23 копейки выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. За один евро на внутреннем валютном рынке сейчас дают 41,48 руб. - на 7 копеек выше уровня закрытия торгов в конце прошлой недели.

Корзина Банка России на открытии подорожала на 16 копеек – до 34,79 руб.

Текущее снижение рубля повторяет динамику других высокодоходных товарных валют, которые сейчас не пользуются спросом и дешевеют, а инвесторы предпочитают более безопасные инструменты, в том числе доллар и японскую иену.

На мировом рынке FOREX евро подешевел по отношению к доллару примерно на 0,4% - до 1,41 долл./евро. При этом снижаются котировки валюты США по отношению к японской иене и швейцарскому франку.

Напомним, что официальный курс доллара, установленный Банком России на сегодня, составляет 29,06 руб./долл., курс евро – 41,37 руб./евро.