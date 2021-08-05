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Решетников попросил инвесторов объяснить, что им мешает

Прогнозируемого роста инвестиций на 4,5% в 2021 году недостаточно, считает министр экономики Максим Решетников. Медленное наращивание капиталовложений связано в том числе с недостатком частной инициативы, уверен он
Максим Решетников
Максим Решетников (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Минэкономразвития прогнозирует рост инвестиций в основной капитал на 4,5% в 2021 году, однако министр экономического развития Максим Решетников заявил журналистам, что не удовлетворен такими темпами. «Конечно, этого недостаточно. Надо и дальше наращивать инвестиции. Поэтому мы сейчас разрабатываем региональные инвестиционные стандарты. Привлекаем регионы к инвестициям», — сказал он на брифинге 5 августа, передает корреспондент РБК.

В 2020 году инвестиции в основной капитал, напротив, снижались — на 1,4% по сравнению с 2019 годом.

По словам Решетникова, факторы торможения инвестиций связаны с темпами исполнения проектов и недостатком инициативы со стороны инвесторов. «Есть проекты, по которым меморандум был подписан три года назад, а движения по проекту нет. Нас это сильно беспокоит. Что мешает инвесторам? Это вопрос не на стороне государства, а вопрос на стороне инвесторов», — заявил министр.

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Финансы
Фото:Владислав Шатило / РБК

«Есть недостаток капитала? Очевидно, по ряду позиций он есть. Какие дополнительные механизмы нужны, чтобы помогать инвесторам создавать капитал? Что нужно для фондового рынка дополнительно сделать? Все эти вопросы предстоит решать. Но здесь в основе должна лежать все-таки частная инициатива», — считает глава МЭР.

В качестве региональных мер по привлечению инвестиций министр назвал решение властей о выделении лимитов в 500 млрд руб. на бюджетные инфраструктурные кредиты субъектам. Как писал РБК, треть лимитов по инфраструктурным кредитам достанутся пяти регионам — Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю и Ростовской области.

«Есть постановление правительства № 1704, которое предполагает, что регионы, активно развивающие инфраструктуру, могут не возвращать бюджетные кредиты. Есть тема с инфраструктурными облигациями. Инструментов создано немало. Очень важно сейчас, чтобы все эти инструменты заработали, потому что все это бюджетные средства, бюджетная поддержка региональных инвестиций», — подчеркнул Решетников.

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Глава Минэкономразвития также предупредил о замедлении восстановительного роста экономики, который наблюдался с начала года. Он анонсировал изменение макроэкономического прогноза к сентябрю.

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Ранее Минэкономразвития оценивало, что рост ВВП в январе— мае 2021 года составил 3,7% к тому же периоду прошлого года. Однако в начале лета регионы начали заново вводить административные ограничения в связи с распространением дельта-штамма коронавируса.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал в интервью РБК на этой неделе, что Россия пока не перешла от экономики спроса к модели инвестиционной экономики. Он также высказал мнение, что поощрение предпринимательской инициативы наряду с конкуренцией и развитием человеческого капитала должны стать рецептами ускорения экономического роста.

Автор
Инна Деготькова Инна Деготькова
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