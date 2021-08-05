Решетников попросил инвесторов объяснить, что им мешает

Прогнозируемого роста инвестиций на 4,5% в 2021 году недостаточно, считает министр экономики Максим Решетников. Медленное наращивание капиталовложений связано в том числе с недостатком частной инициативы, уверен он

Максим Решетников (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Минэкономразвития прогнозирует рост инвестиций в основной капитал на 4,5% в 2021 году, однако министр экономического развития Максим Решетников заявил журналистам, что не удовлетворен такими темпами. «Конечно, этого недостаточно. Надо и дальше наращивать инвестиции. Поэтому мы сейчас разрабатываем региональные инвестиционные стандарты. Привлекаем регионы к инвестициям», — сказал он на брифинге 5 августа, передает корреспондент РБК.

В 2020 году инвестиции в основной капитал, напротив, снижались — на 1,4% по сравнению с 2019 годом.

По словам Решетникова, факторы торможения инвестиций связаны с темпами исполнения проектов и недостатком инициативы со стороны инвесторов. «Есть проекты, по которым меморандум был подписан три года назад, а движения по проекту нет. Нас это сильно беспокоит. Что мешает инвесторам? Это вопрос не на стороне государства, а вопрос на стороне инвесторов», — заявил министр.

«Есть недостаток капитала? Очевидно, по ряду позиций он есть. Какие дополнительные механизмы нужны, чтобы помогать инвесторам создавать капитал? Что нужно для фондового рынка дополнительно сделать? Все эти вопросы предстоит решать. Но здесь в основе должна лежать все-таки частная инициатива», — считает глава МЭР.