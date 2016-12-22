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Россияне стали больше работать впервые с 2014 года
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Россияне стали больше работать впервые с 2014 года
Экономика, 00:03
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Россияне стали больше работать впервые с 2014 года
Россия второй год попадает в пятерку самых работающих стран: в 2017 году среднее число отработанных россиянами часов выросло до 1980. Однако по эффективности труда страна неизменно остается в нижней части рейтинга ОЭСР
Фото: Полина Иванова / Reuters

В пятерке лидеров

В 2017 году россияне стали работать больше: каждый занятый в среднем провел за работой 1980 часов, что на шесть часов больше, чем в 2016 году, следует из ежегодного доклада Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о труде и занятости. Российский показатель вырос впервые с 2014 года.

При этом Россия второй год замыкает пятерку самых работающих стран, следует из данных ОЭСР по 37 ведущим странам (хотя организация подчеркивает, что сопоставлять данные между странами за один и тот же год не слишком корректно, поскольку источники и методы получения этих данных в разных странах разнятся).

Больше, чем в России, в 2017 году работали только в Мексике, Коста-Рике, Южной Корее и Греции. Зато Россия обходит по этому показателю все страны большой семерки, включая США, Японию и Германию, в которых, согласно стереотипам, трудоголизм является одной из особенностей социального поведения. За отчетный год россияне отработали на 221 час больше, чем в среднем работники в странах ОЭСР (1759 часов).

О чем говорит динамика

Больше, чем в 2017 году, россияне работали в 2012–2014 и 2000–2008 годах. Пиковым по трудовой нагрузке стал 2007 год (1999 часов).

Показатель продолжительности фактического рабочего времени в 2015–2016 годах снизился из-за экономического кризиса, отметил научный сотрудник лаборатории исследований рынков труда РАНХиГС Виктор Ляшок. Чтобы снизить издержки, работодатели переводили сотрудников на неполный рабочий день, добавил он. Увеличение показателя отработанных часов россиян сигнализирует о выходе экономики из кризисного состояния и увеличении спроса на труд, считает Ляшок.

Росстат оценил фактическую продолжительность рабочего времени работников на крупных и средних предприятиях в 2017 году в 1759 часов, в 2016 году — в 1737 часов, утверждает директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. Такая слаборастущая динамика отработанного времени вовсе не говорит о том, что россияне стали больше работать, — она отражает изменения в календаре праздничных и рабочих дней, сказал он РБК. «Это увеличение ни о чем не говорит, потому как от года в год «плавает» количество выходных», — добавил Гимпельсон.

Как считают отработанные часы

Под средним числом отработанных часов ОЭСР понимает совокупное число фактически отработанных в течение года часов, разделенное на среднее число занятых граждан. Под фактически отработанными часами понимаются часы, отработанные в течение полного рабочего дня, неполного рабочего дня, неполного года, с учетом как оплачиваемой, так и неоплачиваемой сверхурочной работы, часы, отработанные на дополнительных работах, но не включающие нерабочее время, обусловленное государственными праздниками, годовым оплачиваемым отпуском, болезнью, травмами и временной нетрудоспособностью, декретным отпуском, отпуском по уходу за ребенком, получением школьного или последующего образования, забастовками, плохой погодой и т.д. Данные охватывают как занятых, так и самозанятых работников.

 

Низкая производительность

В отличие от количественных показателей труда по «качеству работы» в определении ОЭСР Россия заметно отстает от ведущих стран. Так, по качеству трудовых доходов (earnings quality), под которым ОЭСР понимает суммарный почасовой заработок, выраженный в долларах и учитывающий степень равномерности распределения доходов среди населения, Россия занимает девятое место с конца с показателем $4,1 (меньше, в частности, у остальных стран БРИКС), согласно последним доступным данным за 2015 год. В среднем по ОЭСР этот показатель составлял $16,8.

По статистике ОЭСР, в 2016 году все работающие россияне за один час создавали $23,7 валового внутреннего продукта (в постоянных ценах); показатель за 2017 год еще недоступен. Для стран ОЭСР этот показатель в два раза выше ($47,1). На это двукратное отставание указывал премьер-министр Дмитрий Медведев в прошлом году. «Мы вкладываем много сил, времени, а на выходе — результаты весьма средние», — подчеркивал премьер. Росстат не публикует аналогичный показатель производительности труда в деньгах, а оценивает индекс производительности труда, характеризующий ее изменение во времени. В 2015 году она снизилась на 1,9%, а в 2016-м — на 0,3%.

Низкая эффективность труда в России связана с отсутствием достаточной конкуренции в экономике, технологическим отставанием, недостаточными знаниями у руководителей компаний, регионов и федеральных органов власти, утверждал Медведев в августе 2017 года на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. По его итогам был одобрен проект об увеличении производительности труда. Он предполагает работу по двум направлениям. Первое — точечные изменения в законодательстве, предусматривающие подготовку специальных мер для работающих людей и компаний, таких как налоговое стимулирование и оптимизация кадрового делопроизводства. Также запланированы поддержка самозанятых граждан и меры для повышения трудовой мобильности. Второе — разработка региональных программ повышения производительности труда, поддержки занятости.

Авторы: Олег Макаров, Юлия Старостина.
Теги: ОЭСР , производительность труда
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