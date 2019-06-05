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Экономика ,  
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Минюст предложил обязать алиментщиков обеспечивать детей жильем
Дополнительные расходы могут быть возложены на родителей, которые не живут вместе со своими тяжелобольными или получившими увечья детьми. В 2018 году судебные приставы взыскали в пользу детей 5 млрд руб. алиментов
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Российский Минюст предложил новый вид алиментов. Он предполагает, что при исключительных обстоятельствах при разводе не живущий с ребенком родитель будет обязан участвовать в обеспечении его жилым помещением. Соответствующие изменения ведомство предложило внести в ст. 86 Семейного кодекса Российской Федерации (участие родителей в дополнительных расходах на детей). Инициатива содержится в подготовленном Минюстом законопроекте, опубликованном на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Необходимость подобных изменений в министерстве объяснили «обеспечением защиты жилищных прав несовершеннолетнего ребенка при разводе родителей». Это, согласно документу, при расторжении брака может, в том числе, осуществляться «путем привлечения родителя, проживающего отдельно от ребенка». Он, считают авторы инициативы, должен участвовать «в несении дополнительных обязательств, связанных с обеспечением несовершеннолетнего ребенка жилым помещением».

Таким положением в Минюсте предложили дополнить ст. 86 Семейного кодекса, которая в свою очередь предусматривает обязанность родителей по несению дополнительных расходов на детей, вызванных лишь исключительными обстоятельствами. Среди них — тяжелая болезнь ребенка, увечья или необходимость оплаты постороннего ухода за ним.

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Минюст предложил обязать родителей содержать детей-студентов

Однако перечень исключительных обстоятельств, указанный этой в статье, считают в ведомстве, не является исчерпывающим. Его авторы законопроекта предложили расширить положением о том, что «к участию в несении дополнительных расходов» каждый из родителей может быть привлечен, «в том числе, при необходимости обеспечения несовершеннолетнего ребенка жилым помещением».

Также законопроект предусматривает, что норма, позволяющая судам снижать неустойку по алиментам, будет снижена. При определении этой суммы суд, согласно инициативе, должен будет учитывать материальное и семейное положения алиментщика.

В прошлом году по результатам работы судебных приставов по взысканию алиментов в пользу детей было перечислено 5 млрд руб.

В феврале министр юстиции Александр Коновалов предложил обязать родителей содержать совершеннолетних детей, которые обучаются в вузах на очной форме. Для этого, считает глава ведомства, тоже необходимо ввести минимальный размер алиментов. Действующий Семейный кодекс обязывает родителей содержать детей до их совершеннолетия.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: алименты, Минюст России
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