Минюст предложил обязать алиментщиков обеспечивать детей жильем

Дополнительные расходы могут быть возложены на родителей, которые не живут вместе со своими тяжелобольными или получившими увечья детьми. В 2018 году судебные приставы взыскали в пользу детей 5 млрд руб. алиментов

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Российский Минюст предложил новый вид алиментов. Он предполагает, что при исключительных обстоятельствах при разводе не живущий с ребенком родитель будет обязан участвовать в обеспечении его жилым помещением. Соответствующие изменения ведомство предложило внести в ст. 86 Семейного кодекса Российской Федерации (участие родителей в дополнительных расходах на детей). Инициатива содержится в подготовленном Минюстом законопроекте, опубликованном на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Необходимость подобных изменений в министерстве объяснили «обеспечением защиты жилищных прав несовершеннолетнего ребенка при разводе родителей». Это, согласно документу, при расторжении брака может, в том числе, осуществляться «путем привлечения родителя, проживающего отдельно от ребенка». Он, считают авторы инициативы, должен участвовать «в несении дополнительных обязательств, связанных с обеспечением несовершеннолетнего ребенка жилым помещением».

Таким положением в Минюсте предложили дополнить ст. 86 Семейного кодекса, которая в свою очередь предусматривает обязанность родителей по несению дополнительных расходов на детей, вызванных лишь исключительными обстоятельствами. Среди них — тяжелая болезнь ребенка, увечья или необходимость оплаты постороннего ухода за ним.

Однако перечень исключительных обстоятельств, указанный этой в статье, считают в ведомстве, не является исчерпывающим. Его авторы законопроекта предложили расширить положением о том, что «к участию в несении дополнительных расходов» каждый из родителей может быть привлечен, «в том числе, при необходимости обеспечения несовершеннолетнего ребенка жилым помещением».