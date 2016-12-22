Эксперты спрогнозировали рост цен на шоколад в России

Подорожание какао-бобов может привести к росту цен на шоколадные изделия в России. Другими возможными последствиями эксперты считают уменьшение их потребления, а также снижение экспорта

Фото: Игорь Черников / «Коммерсантъ»

Потребительские цены на шоколад и шоколадные кондитерские изделия в России, которые в 2017 году впервые стабилизировались после нескольких кризисных лет, могут вновь вырасти, говорится в сообщении Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР).

Это обусловлено ростом мировых цен на какао из-за ухудшения прогнозов по будущему урожаю в основных странах его производства — Кот-д’Ивуаре и Гане. Сбор бобов может снизиться из-за засушливой погоды.

По данным Лондонской товарной биржи, 5 марта цены на какао-бобы впервые с июня 2017 года превысили отметку £1,7 тыс. ($2,387 тыс. по текущему курсу) за тонну и за последний месяц ниже не опускались.

В течение 2017 года цены на какао падали до минимальных за последние десять лет значений. В декабре 2017–январе 2018 года стоимость тонны какао-бобов на Лондонской бирже держалась в диапазоне £1,35–1,45 тыс. ($1,895–2,035 тыс.).

«Текущий рост мировых цен на какао может в краткосрочной перспективе отразиться на динамике розничных цен на шоколад и шоколадные кондитерские изделия в сторону увеличения», — сказала исполнительный директор ЦИКР Елизавета Никитина, слова которой приводятся в сообщении.

Это может негативно сказаться как на динамике потребления в России шоколада и шоколадных конфет, так и на показателях экспорта российских сладостей, предполагает Никитина.

В 2017 году из-за снижения стоимости сырья и роста конкуренции производители шоколадных изделий пошли на снижение отпускных цен. Согласно проанализированным РБК данным Росстата, среднемесячная оптовая цена шоколада в упакованном виде в 2017 году составила 392,4 тыс. руб. за тонну, и это на 33,7% меньше среднего показателя 2016 года. Шоколадные конфеты за год подешевели на 34%: их средняя оптовая цена в 2017 году составила 122,4 тыс. руб. за тонну.



Также отмечалось восстановление потребления шоколадных кондитерских изделий после кризисных 2015–2016 годов. По данным ЦИКРа, к концу 2017 года оно превысило 5 кг в год на человека.