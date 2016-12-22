Экономисты назвали масштабы ошибок в прогнозах цен на нефть

Точность предсказания цен на нефть «очень низкая» даже у ведущих организаций, рассчитали в Экономической экспертной группе, — местами ошибка составляет более 50%. Аналитики также назвали самого точного прогнозиста нефтяных цен

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«Случайное блуждание»

И у российских властей, и у западных чиновников и аналитиков существуют «серьезные расхождения» между их прогнозами по нефти и фактическими ценами на сырье. Такие расчеты содержатся в работе «Анализ экспертных и официальных прогнозов цен на нефть» руководителя Экономической экспертной группы (ЭЭГ) Евсея Гурвича и главы направления «Международная экономика» этого исследовательского центра Ильи Прилепского для журнала «Вопросы экономики».

«В силу ненадежности используемых прогнозов стало популярным мнение, согласно которому динамика цен на нефть лучше всего описывается как процесс случайного блуждания. Наилучшим прогнозом в этом случае служит текущее значение цены. По сути, это означает, что никакая дополнительная информация не может повысить точность предсказания цен на нефть», — говорится в работе. Есть и «наивный» подход, предсказывающий сохранение текущих цен.

Авторы оценили реальный масштаб неточностей. В целом средняя ошибка прогнозов нарастает в зависимости от горизонта ожиданий аналитиков. Помимо оценок Минэкономразвития эксперты ЭЭГ рассматривали данные Международного энергетического агентства (МЭА), Всемирного банка, ОПЕК и Управления энергетической информации США, которое является подразделением американского Минэнерго (Energy Information Administration, EIA). Анализировались цены как на российскую Urals, так и на нефть других марок, прогнозы по которой готовят зарубежные организации. Период выпуска прогнозов в выборке колеблется от десяти лет (ОПЕК) до 29 лет (управление при Минэнерго США). Количество прогнозов в год у рассмотренных организаций составляет от одного до четырех.

Например, для усредненного прогноза на четыре года ошибка составляет 50–60%, рассчитала ЭЭГ. При этом точность прогнозов в каждой организации «систематически» расходится от доклада к докладу — разница составляет до 20 п.п. У каждой структуры пик точности приходится на разные периоды: например, прогнозы ОПЕК сильнее всего близки к реальности на горизонте четырех лет. Для Управления энергетической информации этот показатель составляет шесть-восемь лет, для МЭА — семь-восемь лет, а у Всемирного банка — 11–12 лет.

Объясняется это подходом к нефтяным прогнозам, пишет ЭЭГ. Ожидания экспертов традиционно «предусматривают монотонную долгосрочную динамику», однако на деле изменение цен в последние несколько десятилетий в основном было связано с динамикой инвестиций в нефтяной сектор, который, в свою очередь, зависит от экономических циклов.

Каких цен ждут аналитики Средняя цена нефти марки Urals в 2017 году составила $53, сообщал Минфин. В январе—марте 2018 года она достигла в среднем $65,22, за тот же период прошлого года — $52,04. В действующем прогнозе Минэкономразвития на 2018–2020 годы закладываются цены в $43,8, $41,6 и $42,4 соответственно. Однако министр Максим Орешкин в середине февраля говорил, что в новом прогнозе (его подготовят в апреле) будут заложены $50–60 за баррель. Нефть другой марки — Brent — будет стоить $62,13 в 2018 году и $61,51 в 2019-м, ожидает EIA. По долгосрочному прогнозу Всемирного банка, цены на нефть в 2018 году в среднем составят $56, а затем будут постепенно расти ($60 в 2020 году, $64,8 — в 2025-м и $70 — в 2030-м).

Кто точнее всех

Из сопоставления коэффициентов точности прогнозов, которое приводят Гурвич и Прилепский, следует, что самыми точными нефтяными аналитиками стали Управление энергетической информации США и Всемирный банк. Например, на двухлетнем горизонте среднее отклонение прогноза EIA от фактической цены на нефть составляет 37%. Авторы приводят прогнозы разных организаций к равным условиям, чтобы можно было сравнить ожидания, опубликованные в разные месяцы. При этом учитываются ошибки в прогнозах и в ту и в другую сторону: положительные и отрицательные отклонения не «погашают» друг друга, а суммируются, говорит Гурвич.

У Всемирного банка на двухлетнем горизонте ошибка составляет 35%. Наименее точные прогнозы у ОПЕК (43%) и МЭА (44%). Российское Минэкономразвития и на двухлетнем горизонте (38%), и в других случаях находится примерно посередине, не являясь ни лидером, ни аутсайдером, следует из данных ЭЭГ. «Различия в точности прогнозов отдельных ведомств достаточно велики», — подчеркивают авторы. Например, «худший из однолетних прогнозов (выпускаемый ОПЕК) имеет в полтора раза большую погрешность, чем лучший (выпускаемый EIA)», указывают они. Причем в случае с Минэкономразвития прогноз на текущий год в среднем более точен, чем на следующий.

«При рассмотрении всех результатов для наиболее важных с точки зрения бюджетного прогнозирования проектировок на следующий год большую точность по сравнению с «наивной» гипотезой обеспечивают только прогнозы EIA и МЭР», — резюмирует ЭЭГ. В целом эксперты и официальные организации «не обеспечивают значимо большей точности кратко- и среднесрочных прогнозов по сравнению с «наивными» предсказаниями», указывают авторы доклада. В условиях, когда цены на нефть меняются часто, прогнозисты «достаточно осторожно» меняют​ свои ожидания, занижая их в период роста цен и завышая при снижении котировок. Однако у аналитиков нет «стадного поведения», подсчитали в ЭЭГ: прогнозы одних не оказывают значимого влияния на пересмотр ожиданий других.