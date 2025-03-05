Крупный бизнес предупредил о рисках реформирования процедуры банкротства

На фоне жесткой денежно-кредитной политики власти возобновили обсуждение реформы института банкротства. РСПП раскритиковал предложенный ранее вариант в части балльной системы выбора арбитражных управляющих и регулирования их СРО

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Власти вернулись к обсуждению законопроекта о реформе института банкротства юридических лиц, однако в текущей редакции он негативно скажется на защите прав и охраняемых законом интересов участников процедуры. Это следует из письма главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина в адрес министра экономического развития Максима Решетникова (документ, датированный 17 февраля, есть у РБК; его подлинность подтвердил источник, знакомый с его содержанием).

Письмо РСПП с заключением на законопроект о банкротстве было направлено по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака, прошедшего в начале февраля. На нем приняли решение «двигать» реформу — в том числе в связи с тем, что в некоторых отраслях экономики сложилась непростая ситуация из-за высокой ключевой ставки, пояснил источник РБК, знакомый с обсуждением. В данный момент Минэкономразвития проводит встречи с заинтересованными сторонами, в том числе бизнесом, саморегулируемыми организациями (СРО) и банками, чтобы определить, «что можно изменить, а что нельзя», указал он. «Мы с начала года очень активно обсуждаем эту тему», — говорил Решетников.

Новый этап обсуждения реформы действительно связан с рисками банкротств и высокой ключевой ставкой, подтвердил РБК председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Однако пока он находится на уровне экспертного разговора и конкретных планов по принятию законопроекта, по крайней мере на весеннюю сессию, нет. Депутат подчеркнул, что ключевой вопрос сегодня — это вопрос финансовой стабильности и к изменению процедуры банкротства нужно подходить «очень аккуратно». Рисковый сценарий «массовых банкротств по цепочке» представить можно, но пока признаков этого нет, говорила замминистра экономического развития Полина Крючкова.

На фоне высокой ключевой ставки и значительной инфляции российский бизнес оказался в сложных экономических условиях для ведения деятельности: наибольшие затруднения испытывают строительная, производственная, транспортная сферы, а также отрасль управления недвижимостью, отмечает исполнительный директор ООО «УК «Помощь» Анна Ларина. «Упрощение и улучшение правил проведения банкротства в России в такой ситуации придется как нельзя кстати», — считает она.

РБК направил запросы в РСПП, аппарат Александра Новака и пресс-службу Минэкономразвития.

В чем суть реформы института банкротства

Минэкономразвития впервые представило законопроект о банкротстве юридических лиц в марте 2020 года и планировало внести его в Госдуму до конца того же года, но из-за многочисленных замечаний заинтересованных ведомств и бизнеса подготовка проекта затянулась. С тех пор он несколько раз корректировался и был внесен в Думу в мае 2021 года, однако на фоне начала военных действий на Украине и введения масштабных санкций против России реформу отложили. Рассмотрение законопроекта в первом чтении не состоялось до сих пор.

К основным положениям предлагаемой реформы относятся следующие:

отказ от процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления в делах о несостоятельности. В результате реформы должны остаться только две процедуры: реструктуризация долгов и конкурсное производство (ликвидация);

изменение правил реализации имущества банкротов. На смену торгам на повышение должны прийти так называемые голландские аукционы с плавающим ценообразованием (Решетников в 2021 году называл это «качелями»: если есть заявки, идет аукцион на повышение, если заявок нет, то идет снижение цены в одной и той же процедуре);

конкурсный отбор управляющих, в рамках которого саморегулируемые организации выдвигают своих членов для ведения того или иного дела, а победа присуждается случайным образом на основании рейтинга управляющих с учетом балльной системы оценки их прежней работы;

изменение подходов к коллективной ответственности управляющих и выплатам из компенсационного фонда СРО: в несколько раз увеличивается минимально допустимый размер такого фонда, а также отменяется существующий предел выплат по одному случаю (сейчас такая выплата не может превышать 50% размера фонда).

За время с внесения законопроекта у реформы изменился куратор: первого замминистра экономического развития Илью Торосова, ушедшего из министерства в 2024 году, сменил в этой должности Максим Колесников. Именно он сейчас занимается актуализацией дискуссии по законопроекту, знает источник РБК, знакомый с ходом обсуждений.

Какие риски видит РСПП для СРО арбитражных управляющих

В актуальной редакции законопроект о реформе процедуры банкротства не может быть поддержан и требует «существенной доработки», следует из заключения РСПП. Основные замечания союза касаются следующих аспектов.

Регулирование деятельности СРО

Законопроект снижает минимальное количество членов СРО (со ста человек до не менее десяти для СРО первой группы и не менее 20 для второй и третьей групп). Это фактически превращает СРО в управляющие компании и побуждает их действовать «исключительно в интересах своих членов» — без выполнения контрольной и регулирующей функций в отношении арбитражных управляющих, указывают в РСПП. Кроме того, есть риск, что крупные системные кредиторы (банки, лизинговые компании) будут создавать подконтрольные им СРО, что «негативно скажется на защите прав и охраняемых законом интересов других участников дел о банкротстве».

Документ меняет порядок осуществления компенсационных выплат СРО. В ситуации, когда суд удовлетворяет требование о взыскании убытков с арбитражного управляющего и он не выплачивает всю сумму в течение 90 дней, убытки предлагается автоматически взыскивать с СРО за счет средств компенсационного фонда, находящихся в банке на счетах эскроу. Это лишит СРО права на защиту от необоснованных компенсационных выплат, так как возможность возражений не предусмотрена, предупреждают в РСПП.

Параллельно законопроект отменяет предельный размер компенсационной выплаты по одному случаю: в результате убытки одного арбитражного управляющего могут повлечь закрытие СРО и привести к прекращению деятельности всех ее членов, а добросовестные предприниматели в большинстве случаев не смогут получить компенсацию, указано в заключении союза. Также поправки вводят новеллу о том, что в течение трех месяцев после обнаружения недостаточности компенсационного фонда СРО обязана либо пополнить его до размера, позволяющего полностью погасить все требования, либо принять решение о ликвидации.

«Указанные нормы с большой долей вероятности приведут в ближайшее время к вынужденной ликвидации значительной части саморегулируемых организаций», — прогнозируют в РСПП. Чтобы избежать этого, там предложили ограничить максимальный размер компенсационной выплаты СРО по одному случаю 20% средств компенсационного фонда.

РСПП не учитывает текущую печальную ситуацию в отрасли СРО арбитражных управляющих, констатирует основатель правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Эдуард Олевинский. По его словам, реальной страховой защиты для деятельности управляющих де-факто сейчас нет — на рынке оперируют три-четыре небольшие компании, которые не в состоянии производить выплаты по крупным рискам. В результате незначительная коллективная ответственность СРО за «проколы» членов организации осталась в прошлом и двух крупных случаев убытков (даже в рамках одного дела о банкротстве), как правило, уже достаточно для опустошения компенсационного фонда СРО, описывает ситуацию эксперт.

По мнению Олевинского, параллельно с усилением коллективной ответственности, предлагаемым в законопроекте, надо снижать операционные издержки — дерегулировать процедуры контроля в СРО и сокращать минимальную численность членов. «Иначе углубление кризиса в отрасли неизбежно, потому что отвечать всем своим имуществом за ошибки более сотни других малознакомых людей согласятся лишь «Фунты», — отметил он. (Зицпредседатель Фунт — герой романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок», номинальный директор, который за вознаграждение отсиживал сроки за преступления других людей. — РБК).

Какие аргументы у бизнеса против балльной системы

Процедура назначения арбитражных управляющих

Вводя балльную систему оценки и назначения арбитражных управляющих путем случайного выбора, законопроект исключает возможность для добросовестных кредиторов определять кандидатуру управляющего или СРО, которая выбирала бы его с учетом специфики деятельности должника, указывают в РСПП. Например, кредиторы не смогут препятствовать утверждению арбитражным управляющим при процедуре банкротства крупного промышленного предприятия члена СРО, ранее осуществлявшего профессиональную деятельность исключительно в сфере розничной торговли.

Баллы арбитражным управляющим присваиваются на основе показателей, которые не свидетельствуют об их компетентности, считают в РСПП. «Например, процент погашения требований кредиторов или процент повышения цены продажи имущества прежде всего зависят от финансового состояния должника и наличия ликвидного имущества, а не от квалификации управляющего», — аргументируют в союзе. Такой подход в РСПП считают формальным и предупреждают: он снижает стимулы управляющих к повышению профессионального уровня и деловой репутации.

При этом повышение независимости управляющего, на которое ориентирован предлагаемый законопроектом подход, не состоится, уверены в РСПП. «Арбитражный управляющий, «случайно» утвержденный на предприятие и не имеющий какой-либо поддержки собрания кредиторов, может быть коррумпирован со стороны должника либо отдельной группы кредиторов. Об этом свидетельствует ранее существовавший опыт утверждения государственных арбитражных управляющих, когда после своего утверждения «независимые» арбитражные управляющие достаточно быстро начинали действовать в интересах одной из конфликтующих групп», — указывают в РСПП.

В законопроекте следует сохранить возможность для конкурсного кредитора при подаче заявления о банкротстве (реструктуризации долгов) и для собрания кредиторов выбрать СРО с учетом специфики деятельности должника, настаивают в союзе.

Зафиксированное в законопроекте предложение о введении балльно-рейтинговой системы по факту уже реализуется: ФНС составляет рейтинг (регистр) управляющих и обязана им руководствоваться при выборе кандидатур для утверждения в делах, инициируемых налоговым органом, напоминает руководитель группы по банкротству юридической фирмы Vegas Lex Валерия Тихонова. Но в данном рейтинге первые места занимают управляющие, ведущие дела о банкротстве граждан, указывает она. «При всем уважении к данной категории дел, они не сравнятся с объемом и сложностью банкротств компаний — ни по объему активов (которыми зачастую еще приходится управлять в ходе банкротства), ни по конфликтности процедур», — отмечает Тихонова.

Она соглашается с наличием риска увеличения коррумпированности СРО и отдельных управляющих при балльной системе, на который обращает внимание РСПП. «Начнется борьба за баллы, которые в наибольшем количестве начисляются за скорейшее завершение процедуры, а не за повышение эффективности и прозрачности наполнения конкурсной массы», — прогнозирует Тихонова.