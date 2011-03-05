В.Путин рекомендовал голосовать за А.Миллера

Премьер-министр РФ Владимир Путин подписал директиву для представителей государства в совете директоров ОАО "Газпром". В документе содержится указание голосовать за продление контракта с председателем правления газового гиганта Алексеем Миллером до 2016г. Выборы нового руководителя Газпрома пройдут 22 марта.

Нынешний контракт А.Миллера с госмонополией истекает в мае 2011г., пишет сегодня газета "Коммерсантъ". Глава компании зарабатывает около 17,5 млн рублей в год. Кроме того, он возглавляет совет директоров "Газпром нефти" и Газпромбанка. Собственно Газпром А.Миллер возглавляет с 2001г., и при нем государство вернуло себе контроль над компанией.

Эксперты полагают, что, хотя Газпром открыл ряд новых проектов при этом председателе правления, его нельзя считать "очень эффективным менеджером". Успехи компании можно, в частности, объяснить тем, что монополия пользуется особой поддержкой государства. Отметим, что в настоящее время гигант построил газопровод Blue Stream, развивает проекты Nord Stream и South Stream, а также осваивает Штокмановское месторождение и Ямал.

Газпром - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Основными направлениями ее деятельности являются геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация углеводородов, а также производство и сбыт электрической и тепловой энергии. По состоянию на конец 2010г. уставный капитал компании составлял 118,37 млрд руб.