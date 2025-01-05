Выше ₽200 тыс.: на каких должностях у мигрантов будут высокие зарплаты

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В 2025 году самой высокой зарплатой у высококвалифицированных мигрантов будет 380 тыс. руб. в месяц. Это следует из проанализированного РБК приказа Минтруда от 9 декабря «Об утверждении перечня профессий (специальностей, должностей) для привлечения иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, на 2025 год».

Такую зарплату будет получать председатель правления. Чуть ниже — у менеджера (275 тыс. руб.) и у спортсмена-инструктора (250 тыс. руб.). Мастеру-брынзоделу, бланшировщику и директору департамента предложат 230 тыс. руб.

Самые низкие зарплаты предложат повару и пекарю (20 тыс. руб.), массажисту (23 тыс. руб.) и конструктору одежды (25 тыс. руб.).