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Выше ₽200 тыс.: на каких должностях у мигрантов будут высокие зарплаты

Самые высокие зарплаты у мигрантов в России превысят 200 тыс. руб.
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В 2025 году самой высокой зарплатой у высококвалифицированных мигрантов будет 380 тыс. руб. в месяц. Это следует из проанализированного РБК приказа Минтруда от 9 декабря «Об утверждении перечня профессий (специальностей, должностей) для привлечения иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, на 2025 год».

Такую зарплату будет получать председатель правления. Чуть ниже — у менеджера (275 тыс. руб.) и у спортсмена-инструктора (250 тыс. руб.). Мастеру-брынзоделу, бланшировщику и директору департамента предложат 230 тыс. руб.

Самые низкие зарплаты предложат повару и пекарю (20 тыс. руб.), массажисту (23 тыс. руб.) и конструктору одежды (25 тыс. руб.).

Как писал РБК со ссылкой на проект этого документа, в 2024-м потребность в найме визовых мигрантов оценивалась в 1,5 раза ниже и составляла 155,9 тыс. человек. Среди причин привлечения иностранной рабочей силы значатся отсутствие необходимых кадров в регионах и ввод импортного оборудования, нуждающегося в обслуживании и наладке.

Данные квоты действуют только для иностранцев, прибывающих в страну на основании визы (в безвизовом порядке в России могут работать граждане стран ЕАЭС и приезжие из Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Молдавии).

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мигранты Россия Зарплаты Минтруд миграция
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