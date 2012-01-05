Премьер Греции: Страну ждет дефолт в марте 2012г.

Премьер-министр Греции Лукас Пападимос заявил, что уже в марте 2012г. стране грозит дефолт, сообщает Би-би-си.

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По словам Л.Пападимоса, если лидеры греческих профсоюзов не согласятся на дальнейшие сокращения заработной платы, международные кредиторы откажутся от выделения стране помощи.

В свою очередь, это приведет к тому, что программа спасения греческой экономики перестанет работать, и страна не сможет расплатиться по долгам. Однако представители профсоюзов заявили, что соглашаться на дальнейшее сокращение заработной платы не намерены.

Из-за долга, превышающего ВВП страны, и необходимости платить проценты по взятым кредитам Греция тяжелее всех переживает долговой кризис в Европе. Только благодаря выделению в начале декабря 2011г. очередного транша международных кредитов Греции удалось избежать экономического коллапса. В распоряжение национального правительства было передано 8 млрд евро, которые пошли на выплаты в бюджетной сфере. В обмен на кредит Евросоюз и МВФ требуют от Афин четкого выполнения мер жесткой экономии и проведения приватизации госимущества.