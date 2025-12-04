Бангладеш обогнала Белоруссию и стала крупнейшим должником России с объемом задолженности $7,84 млрд. На третьем месте — Индия, в пятерку также вошли Египет и Вьетнам

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Бангладеш стала крупнейшим должником России, сменив на первом месте многолетнего лидера — Белоруссию. Согласно данным Всемирного банка, которые изучил РБК, по состоянию на конец 2024 года южноазиатское государство задолжало России рекордные $7,84 млрд.

За год долг Бангладеш вырос на 19%, на конец 2023 года страна задолжала России $6,6 млрд. Белоруссия заняла второе место, несмотря на то что за год долг снизился на 1,6%, с $7,75 млрд до $7,62 млрд.

На третьем месте оказалась Индия, чьи обязательства за год выросли на 19%, с $4,1 млрд до $4,9 млрд. В пятерку традиционно вошли Египет, чей долг перед Россией увеличился на 24%, с $3,3 млрд до $4,1 млрд, а также Вьетнам, чей объем задолженности за год не изменился, оставшись на уровне $1,4 млрд.

Минфин России не раскрывает данные по конкретным странам-должникам. Банк России последний раз публиковал информацию о задолженности нерезидентов перед российскими органами государственного управления по состоянию на 1 января 2022 года — она оценивалась тогда примерно в $49 млрд.

Внешний долг России по состоянию на 1 октября 2025 года составил $305 млрд. Это на 5,3% выше показателя на начало текущего года. Банк России объяснил динамику показателя положительной переоценкой обязательств из-за укрепления рубля. По данным на начало текущего года внешний долг России составлял $290,4 млрд.