Бангладеш обогнала Белоруссию и стала крупнейшим должником России
Бангладеш стала крупнейшим должником России, сменив на первом месте многолетнего лидера — Белоруссию. Согласно данным Всемирного банка, которые изучил РБК, по состоянию на конец 2024 года южноазиатское государство задолжало России рекордные $7,84 млрд.
За год долг Бангладеш вырос на 19%, на конец 2023 года страна задолжала России $6,6 млрд. Белоруссия заняла второе место, несмотря на то что за год долг снизился на 1,6%, с $7,75 млрд до $7,62 млрд.
На третьем месте оказалась Индия, чьи обязательства за год выросли на 19%, с $4,1 млрд до $4,9 млрд. В пятерку традиционно вошли Египет, чей долг перед Россией увеличился на 24%, с $3,3 млрд до $4,1 млрд, а также Вьетнам, чей объем задолженности за год не изменился, оставшись на уровне $1,4 млрд.
Минфин России не раскрывает данные по конкретным странам-должникам. Банк России последний раз публиковал информацию о задолженности нерезидентов перед российскими органами государственного управления по состоянию на 1 января 2022 года — она оценивалась тогда примерно в $49 млрд.
Внешний долг России по состоянию на 1 октября 2025 года составил $305 млрд. Это на 5,3% выше показателя на начало текущего года. Банк России объяснил динамику показателя положительной переоценкой обязательств из-за укрепления рубля. По данным на начало текущего года внешний долг России составлял $290,4 млрд.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили