Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

100 лет догоняющего развития

Показатель человеческого капитала на душу населения в России вырос почти на 80% с 2000 года, однако составляет лишь одну пятую от среднего показателя по ОЭСР (около $100 тыс. против $500 тыс. в постоянных ценах 2014 года).

«При нынешних темпах для того, чтобы догнать другие страны, России потребуется почти 100 лет», — отмечается в докладе. Если ежегодный прирост человеческого капитала достигнет среднего темпа 2000–2017 годов, потребуется около 50 лет.

Возможно, в оценках Всемирного банка вклад человеческого капитала несколько занижен, уточнил РБК главный экономист Всемирного банка по России Апурва Санги. «Но все равно почти 50% — это относительно много, для меня такая оценка стала сюрпризом», — отметил он. Всемирный банк оценивал человеческий капитал как дисконтированное значение заработка российского населения в течение человеческой жизни.

Также, по его словам, точно недооценен вклад природных ресурсов, поскольку рассчитать все природные богатства для такой огромной страны, как Россия, проблематично.

По мнению директора Института стратегического анализа ФБК Игоря Николаева, оценка Всемирного банка относительно доли человеческого капитала близка к истине. «Судя по уровню производительности труда, а в нем выражается качество человеческих ресурсов, мы явно сейчас отстаем. На производительность труда влияют несколько факторов: капитал, труд, энергия, материалы, — но именно труд является решающим», — сказал он РБК.

Что рекомендует Всемирный банк

В России целесообразно проводить политику, последовательно направленную на увеличение доли человеческого капитала в структуре национального богатства и на повышение отдачи от накопленного человеческого капитала, пишут экономисты Всемирного банка.

В частности, они рекомендуют:

наращивать потенциал университетского образования;

повышать качество российской системы профессионально-технического образования;

совершенствовать soft skills учащихся — навыки коллективного решения задач, коммуникационные компетенции и креативность;

повышать роль первичной медико-санитарной помощи, включая диагностику, профилактику и ведение заболеваний, вместо дорогостоящего лечения, необходимого на более поздних стадиях;

развивать эффективность и увеличивать финансирование медико-санитарной помощи за счет внедрения протоколов лечения на основе принципов доказательной медицины и систем контроля качества, оптимизации избыточной инфраструктуры стационарного звена и более активного использования информационных технологий.

Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях». Например, доля рабочей силы с высшим образованием в России выше, чем в ОЭСР, а качество образования, измеряемое с помощью стандартных тестов, соответствует уровню ОЭСР. Кроме того, российские женщины «давно опередили мужчин в доступе к университетскому образованию», отмечается в докладе.

Николаев отмечает, что помимо вложений в образование и здравоохранение важно создавать «нормальную конкурентную экономику на всех уровнях, чтобы была должная мотивация, работали социальные лифты». «Это будет мотивировать людей приобретать новые знания, навыки, осваивать технологии и, соответственно, быть более конкурентоспособными», — пояснил он.

На недостаточные расходы государства на развитие человеческого капитала указывали в своих заключениях на проект бюджета на 2020–2022 годы экономисты из ВШЭ, РАНХиГС, Института экономической политики им. Гайдара и Финансового университета при правительстве. В частности, доля расходов бюджетной системы на образование сократится с 3,8% в 2020 году до 3,6% в 2022-м, а расходы на здравоохранение по отношению к ВВП составят 3,6% в 2020 году и 3,4% — в 2022-м.

Нефть, газ и недвижимость

В структуре природного капитала доминируют нефть (43%) и газ (23%). Вообще невозобновляемые ресурсы являются наиболее ценными, указывает Всемирный банк. Согласно его оценкам, на долю нефти приходится богатство в 764 тыс. руб. на душу населения. В целом невозобновляемые ресурсы, включая нефть, природный газ, уголь и минерально-сырьевые запасы, составляют около 75% общего объема природного капитала России.

Российские леса, по приблизительным оценкам Всемирного банка, обеспечивают глобальные выгоды от поглощения оксида углерода в размере более $500 млрд.

Объем природного капитала на душу населения в России (около 1,75 млн руб.) в два раза выше среднего показателя стран ОЭСР, но ниже среднего показателя других стран — экспортеров сырья.

Произведенный капитал из расчета на душу населения оценивается примерно в 3 млн руб. На здания и сооружения в структуре произведенного капитала приходится около 80%, около 12% — на станки и оборудование, около 4% — на транспорт.

Истощение природных ресурсов ставит перед Россией и другими сырьевыми странами уникальную задачу — преобразование истощаемого ресурса (нефти) в активы, способные создавать доход и рабочие места, когда нефть закончится, отмечает Всемирный банк. Нефтяная рента обеспечивает большой объем доходов для финансирования развития и перехода страны к более динамичному росту, однако это работает только при наличии надлежащих институтов и системы государственного управления, подчеркивается в докладе.