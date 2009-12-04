Б.Обама призвал бизнесменов США больше вкладывать в экономику

Президент США Барак Обама призвал американских бизнесменов больше вкладывать в национальную экономику, передает Associated Press.

"Хроническая безработица в США - не только формальность, а битва, которая волнует всех людей в стране, поэтому американским бизнесменам надо больше вкладывать в национальную экономику", - сказал Б.Обама.

По его словам, самый главный вопрос сейчас состоит в том, как сделать так, чтобы предприятия снова стали набирать сотрудников.

Уровень безработицы в США в октябре 2009г. составил 10,2%, что стало максимальной отметкой за последние 26 лет.

Эксперты признают, что большинство компаний не торопятся нанимать персонал, поскольку не знают, что будет дальше. Некоторые участники рынка считают, что США могут вскоре оказаться на пороге новой рецессии. В то же время из-за кризиса существенно снизилась покупательная способность населения.

Не торопятся давать в долг и американские банки. По итогам III квартала, согласно экспертным данным, количество невыплат и просрочек по кредитам выросло до рекордных отметок. Причем эксперты считают, что в дальнейшем рост этого показателя продолжится. Масла в огонь подливает и ситуация на рынке жилья: продолжают расти невыплаты по ипотечным кредитам.

Между тем наступления второй волны рецессии опасается и американский президент Б.Обама. По его мнению, причиной этого может стать увеличение дефицита бюджета США.