Как бизнес сократил износ оборудования и зданий до минимума с 2014 года

Степень износа активов бизнеса снизилась впервые за шесть лет ниже 50% и составила 48,3%, следует из данных Росстата. Последний раз износ ниже 50% был в 2015 году — 48,8%. В остальные годы он рос и держался стабильно на уровне выше 50%. Под активами бизнеса понимаются здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, биологические ресурсы, объекты интеллектуальной собственности.