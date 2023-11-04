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Экономика ,  
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Как бизнес сократил износ оборудования и зданий до минимума с 2014 года

Степень износа активов бизнеса упала ниже 50%

Как бизнес сократил износ оборудования и зданий до минимума с 2014 года

Степень износа активов бизнеса снизилась впервые за шесть лет ниже 50% и составила 48,3%, следует из данных Росстата. Последний раз износ ниже 50% был в 2015 году — 48,8%. В остальные годы он рос и держался стабильно на уровне выше 50%. Под активами бизнеса понимаются здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, биологические ресурсы, объекты интеллектуальной собственности.

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Теги
Инна Деготькова Инна Деготькова, Светлана Прохорова
При участии
Иван Ткачёв, Анна Гальчева
Бизнес оборудование машины
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Росстат зафиксировал рекордно низкий за восемь лет износ активов бизнеса
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