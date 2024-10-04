В США хотят восполнить отставниками дефицит кадров в промышленности

«Промышленный бум» в США, возникший на фоне перехода к «зеленой» экономике, сталкивается с дефицитом специалистов, пишет Bloomberg. Восполнить его могут бывшие военные. За них борются также военные подрядчики

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В США возник «крупнейший за последние несколько поколений промышленный бум» на фоне перехода к «зеленой» экономике, и он сталкивается с нехваткой квалифицированных специалистов. Этот дефицит могут восполнить отставные военные, пишет Bloomberg.

Производители электромобилей и аккумуляторов готовятся открыть десятки заводов в ближайшие годы, несмотря на замедление продаж в США. Агентство сообщает, что очагом строительной активности стал так называемый «аккумуляторный пояс» (Battery Belt), протянувшийся от Мичигана до Аризоны, благодаря федеральному стимулированию, которое призвано ускорить отказ США от ископаемого топлива.

Согласно опросу Центра автомобильных исследований, некоммерческой организации, которая отслеживает состояние автопромышленности, ожидается, что с 2023 по 2026 год число занятых в производстве аккумуляторов вырастет более чем на 20%, несмотря на снижение спроса на электромобили. Как следует из отчета организации, отрасль сталкивается со значительной нехваткой рабочих и инженеров. Bloomberg отмечает, что, по данным Министерства труда США, ежегодно около 200 тыс. военных увольняются со службы, а их средний возраст составляет 27 лет.

Работу на производстве электромобилей, аккумуляторов и солнечных батарей находят инженеры по военной авионике, техники военно-морского флота, а также бывшие морпехи. Джейми Холл, который руководит наймом работников на новый завод по производству аккумуляторов Toyota Motor в Северной Каролине, объясняет: «Целеустремленность, способность к адаптации, сильная трудовая этика, умение работать под давлением и преодолевать трудности. Эти люди прошли большую подготовку и готовы к таким вещам». На этом предприятии, расположенном примерно в 113 км от крупнейшей военной базы США Форт-Либерти, уже работают около 90 бывших военных, пишет Bloomberg.

На заводе Ascend Elements для переработки материалов, извлеченных из отработавших батарей, в Кентукки стоимостью $1 млрд, по данным агентства, около трети из уже нанятых 70 работников — ветераны. Предприятие находится примерно в 32 км от военной базы Форт-Кэмпбелл.

Среди нанятых на завод бывших военных — 36-летний Кори Рэдклифф, который больше трех лет служил в оперативной группе беспилотных воздушных систем Корпуса морской пехоты США, который дислоцируется на этой базе. По словам мужчины, который теперь работает менеджером по строительству, приобретенные на службе навыки помогают ему на нынешней должности. «Как они связаны между собой, как взаимодействуют? Это постоянное устранение неполадок», — поясняет он.

Bloomberg, ссылаясь на данные Бюро трудовой статистики, сообщает, что около 70% ветеранов находят работу в частном секторе, в основном на производстве и в сфере бизнес-услуг, а почти четверть остается работать на правительство. «Жесткую конкуренцию» за ветеранов владельцам заводов составляют военные подрядчики, поскольку США модернизируют такую военную технику, как танки, самолеты и подводные лодки, заявил управляющий рекрутинговой компанией RecruitMilitary в Вирджинии Тим Бест.