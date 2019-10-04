Иностранные инвесторы снова признали Россию «тихой гаванью»

Макроустойчивость дает такой шанс, несмотря на уголовные дела в отношении бизнесменов, слабость институтов, низкие темпы роста и санкции, решили участники встреч с западными инвесторами на форуме Московской биржи в Нью-Йорке

Форум Московской биржи в Нью-Йорке (Фото: РБК)

В первый день ежегодного инвестиционного форума Московской биржи в Нью-Йорке 3 октября участники панельной дискуссии обсудили тезис, что Россия считается «тихой гаванью» для финансовых инвесторов, несмотря на низкие темпы роста экономики и слабость институтов. Для российских участников на первом плане внутренние проблемы, а западные инвесторы отдали приоритет макроустойчивости России.

Снова тихая гавань

Во время первой сессии «Когда чихает Америка, весь мир простужается. Есть ли у России иммунитет?» портфельный управляющий лондонского хедж-фонда EMSO Эрик Джаявира описал Россию как «тихую гавань», рассказал РБК главный глобальный экономист «Ренессанс Капитала» Чарли Робертсон, участвовавший в дискуссии. Другие участники тоже высказали такую идею, сказал РБК источник, присутствовавший на панельной дискуссии.

По словам Робертсона, он говорил на сессии о макропоказателях России, которые являются «одними из самых надежных среди развивающихся рынков».

У России одно из самых низких в мире соотношений госдолга к ВВП: прямой долг федерального правительства и регионов (без учета госгарантий) составляет лишь 12% ВВП. Если принимать в расчет денежные активы государства на счетах в ЦБ и банках, у России вообще не остается чистого долга, писал РБК.