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ВЭФ-2024 ,  
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Минстрой попросил не обзывать строителей «арбузниками»

Замглавы Минстроя Стасишин призвал не называть строителей из КНР «арбузниками»
Сюжет
ВЭФ-2024
Замглавы Минстроя призвал не называть строителей-монолитчиков из Китая «арбузниками», потому что эти профессии сегодня «приносят по-настоящему хорошие деньги»

Минстрой попросил не обзывать строителей «арбузниками»
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Замглавы Минстроя России Никита Стасишин призвал не давать прозвища строительным профессиям, в частности, не называть строителей, в том числе монолитчиков из Китая, «арбузниками». С таким заявлением он выступил в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), передает корреспондент РБК.

«Строительные профессии — это те профессии, которые сегодня приносят по-настоящему хорошие деньги, будь то разнорабочий, водитель спецтехники или ИТР (инженерно-технический работник. — РБК)», — сказал он. Замминистра добавил, что, в частности, сегодня специалисты восстанавливают ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, которые вошли в состав России осенью 2022 года. «Они не арбузниками восстанавливаются, они восстанавливаются строителями. Я вас прошу, никогда больше не склоняйте ни одну профессию и не обзывайтесь на строителей. А то в ответ мы вас тоже как-нибудь назовем», — заключил он.

По итогам 2023 года строительная отрасль оказалась на четвертом месте по уровню дефицита кадров после сфер торговли, металлургии и машиностроения. Как уточняли в Минстрое, больше всего не хватает бетонщиков, каменщиков, арматурщиков, монтажников стальных и железобетонных конструкций, технологических трубопроводов, электрогазосварщиков, плотников, дорожных рабочих, штукатуров и маляров.

Согласно результатам исследования hh.ru, дефицит строителей актуален для всех регионов России. Глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков отмечал, что строительная отрасль сильно зависит от внешних факторов, в том числе от валютных колебаний. Частично проблема решалась привлечением рабочих из Средней Азии, однако в последнее время Таджикистан, Узбекистан и Киргизия — основные поставщики трудовых ресурсов в Россию — стали ориентироваться на другие рынки. Также среди причин дефицита строителей оказался рекордный объем ввода жилья.

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Фото:Александр Жолобов / photo.roscongress.org

Как отмечал вице-президент Ассоциации содействия развитию деловых связей «Китайский деловой центр» Чжиган Чэнь в интервью «Российской газете», заменить китайских застройщиков некому.

«Хотя в России количество населения — лишь 10% от китайского, здесь очень большой рынок и большой потенциал спроса на новые жилые комплексы, коммерческие площади. Особенно важно строительство транспортных магистралей — большие территории еще не имеют соответствующей транспортной инфраструктуры», — сказал он.

Чжиган Чэнь добавил, что себестоимость построенных квартир будет ниже за счет управленческих решений и сокращения времени.

ВЭФ проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема мероприятия в этом году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». В нем принимают участие представители 62 стран.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Китай Минстрой строители Владивосток профессия ВЭФ
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