Минстрой попросил не обзывать строителей «арбузниками»
Замглавы Минстроя России Никита Стасишин призвал не давать прозвища строительным профессиям, в частности, не называть строителей, в том числе монолитчиков из Китая, «арбузниками». С таким заявлением он выступил в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), передает корреспондент РБК.
«Строительные профессии — это те профессии, которые сегодня приносят по-настоящему хорошие деньги, будь то разнорабочий, водитель спецтехники или ИТР (инженерно-технический работник. — РБК)», — сказал он. Замминистра добавил, что, в частности, сегодня специалисты восстанавливают ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, которые вошли в состав России осенью 2022 года. «Они не арбузниками восстанавливаются, они восстанавливаются строителями. Я вас прошу, никогда больше не склоняйте ни одну профессию и не обзывайтесь на строителей. А то в ответ мы вас тоже как-нибудь назовем», — заключил он.
По итогам 2023 года строительная отрасль оказалась на четвертом месте по уровню дефицита кадров после сфер торговли, металлургии и машиностроения. Как уточняли в Минстрое, больше всего не хватает бетонщиков, каменщиков, арматурщиков, монтажников стальных и железобетонных конструкций, технологических трубопроводов, электрогазосварщиков, плотников, дорожных рабочих, штукатуров и маляров.
Согласно результатам исследования hh.ru, дефицит строителей актуален для всех регионов России. Глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков отмечал, что строительная отрасль сильно зависит от внешних факторов, в том числе от валютных колебаний. Частично проблема решалась привлечением рабочих из Средней Азии, однако в последнее время Таджикистан, Узбекистан и Киргизия — основные поставщики трудовых ресурсов в Россию — стали ориентироваться на другие рынки. Также среди причин дефицита строителей оказался рекордный объем ввода жилья.
Как отмечал вице-президент Ассоциации содействия развитию деловых связей «Китайский деловой центр» Чжиган Чэнь в интервью «Российской газете», заменить китайских застройщиков некому.
«Хотя в России количество населения — лишь 10% от китайского, здесь очень большой рынок и большой потенциал спроса на новые жилые комплексы, коммерческие площади. Особенно важно строительство транспортных магистралей — большие территории еще не имеют соответствующей транспортной инфраструктуры», — сказал он.
Чжиган Чэнь добавил, что себестоимость построенных квартир будет ниже за счет управленческих решений и сокращения времени.
ВЭФ проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема мероприятия в этом году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». В нем принимают участие представители 62 стран.
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