Откуда бизнесу брать деньги: рассуждают участники ВЭФ

Откуда в условиях высоких ставок бизнесу брать деньги на развитие или поддержку текущей деятельности, какие инструменты сейчас наиболее доступны и сдерживают ли высокие ставки кредитование, рассуждают участники ВЭФ-2024

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Аркадий Ротенберг, бизнесмен

По словам Аркадия Ротенберга, строительный бизнес продолжает кредитоваться, даже несмотря на текущую высокую процентную ставку: «Но берут преимущественно короткие кредиты на пополнение оборотных средств, потому что длинные под 20% никто брать не будет». В текущих условиях, рассуждает бизнесмен, окупить проект, профинансированный за счет кредитных денег, практически невозможно. К остановке строек высокая ставка не приведет, уверен он: «Ситуация текущих высоких процентных ставок — мера вынужденная, но временная. В противном случае это продолжило бы повышение инфляции. И даже те, кто берут длинные кредиты, понимают, что ставка будет снижаться», — говорит он. В «Нацпроектстрое», совладельцем которого выступают структуры бизнесмена, по его словам, ситуация стабильная: «Мы не вытаскивали из компании деньги, например на дивиденды, а сохраняли и теперь инвестируем, выкручиваемся».

Виталий Сергейчук, член правления ВТБ

«Высокие ставки пока не сдерживают кредитование бизнеса. Корпоративный кредитный портфель банковского сектора активно растет — в июле прибавил 1,8 трлн руб. (месяц к месяцу) и достиг 80,7 трлн руб. Отметим, что на уровне банковского сектора бизнес активно кредитовался по плавающим ставкам, ожидая скорого снижения ключевой ставки (в том числе под влиянием коммуникации ЦБ и собственных прогнозов регулятора). Сейчас, с ужесточением коммуникации и пересмотром наверх собственного прогноза ЦБ по ставке, корпоративное кредитование должно замедлиться. Тем не менее помимо кредитования у компаний существуют и другие источники финансирования. Посмотрим, например, на инвестиции в основной капитал. Согласно данным Росстата, около 55% инвестиций в основной капитал осуществляется компаниями за счет собственных средств. Еще около 20% приходится на бюджетные средства, а на банковские кредиты приходится всего около 10% финансирования».

Михаил Автухов, заместитель председателя правления — глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка

«Благодаря накопленной прибыли и сохранению высокого внутреннего спроса компании сохраняют возможность брать деньги на развитие из накопленных резервов и прибыли или занимать в банках и на долговом рынке.

75% инвестиций (порядка 18 трлн руб. по 2024 году) компании зафондируют из собственных или бюджетных средств. За последние два года финансовая подушка компаний нефинансового сектора выросла в 1,5 раза, с 30 трлн до 45 трлн руб.

Остальную часть инвестиций компании осуществляют при помощи заемных средств, в основном банковских кредитов по плавающим ставкам. Не теряет популярности и относительно молодой для России способ привлечения капитала — IPO, несмотря на турбулентность на рынке акций и спрос инвесторов на дисконты. Мы полагаем, что в ближайшие кварталы сохранится высокая занятость, доходы граждан и прибыли компаний продолжат расти, что будет поддерживать кредитование бизнеса на высоком уровне. По нашим прогнозам, российская экономика в этом году вырастет на 3,6%, а в следующем году — на 3,3%.

Несмотря на высокую ключевую ставку, пока значимого замедления кредитования бизнеса не происходит. По последним данным ЦБ, корпоративное кредитование в июле даже ускорилось. Главным фактором сохранения активного кредитования бизнеса остается высокий внутренний спрос благодаря активным госрасходам и растущим доходам граждан. Кроме того, российские компании продолжают замещать уходящий иностранный бизнес. Также кредитование бизнеса остается высоким благодаря сохранению или даже росту инфляционных ожиданий населения и компаний. Так, ценовые ожидания предприятий растут уже пять месяцев подряд».

Алексей Райкевич, гендиректор АО «Глонасс»

«Сегодня очень привлекательным выглядит публичный рынок в силу ряда причин. В России аккумулируется очень большой объем ликвидности и механизм IPO и pre-IPO, который сейчас появился, очень любопытный. Мы видим, по каким мультипликаторам размещаются компании, профиль которых очень схож с профилем нашей компании. Поэтому есть мысли в этом направлении. Конечно, сегодня брать по рыночным ставкам заемные деньги видится не очень привлекательным занятием, потому что проект должен быть сверхприбыльным, а это очень рискованно. Поэтому акцент должен быть на льготных деньгах. Государство создает все условия, чтобы такие источники были доступны. Например, мы рассматриваем ГТЛК: есть профильные программы — если говорить про спутниковую группировку, есть программа ГТЛК по финансированию кубсатов (CubeSat, малый спутник. — РБК) — там ставки, стремящиеся к нулю. Кроме того, такие институты развития, как ВЭБ. В Минпромторге есть фонды, которые позволяют брать деньги в два раза и более дешевле рынка. Если говорить про equity, инвестиции в капитал, то хороший проект сегодня, на мой взгляд, легко найдет финансирование от частных инвесторов. Весь вопрос к качеству проекта».

Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

«В условиях высоких ставок бизнес должен быть ближе к государству. На Дальнем Востоке реализуется программа государственно-частного партнерства в форме Дальневосточной концессии. Приоритизируем инвестиционные проекты — главным образом, это объекты мастер-планов 25 городов Дальнего Востока. Гарантируем инвесторам возврат денег и доходность на акционерный капитал с учетом высоких ставок. Поскольку Дальневосточная концессия — это долгосрочный проект, мы понимаем, что на 10–15-летнем горизонте средний уровень ставки выровняется. Но запускаться надо уже сейчас. Поэтому за счет платы концедента мы защищаем инвестиции инвесторов, обеспечиваем акционерную доходность на уровне «ключевая ставка плюс». Это дает возможность уже сегодня реализовать приоритетные проекты, на которые нет или недостаточно прямого бюджетного финансирования, распределив бюджетную нагрузку на длительный срок — десять лет и более».

Александр Исаевич, гендиректор Корпорации МСП

«Для малых и особенно средних компаний из-за роста ключевой ставки и удорожания кредитов альтернативой для привлечения средств в бизнес может стать выход на биржу и получение без залогового финансирования <...>. Только в этом году уже в два раза больше компаний, чем за весь прошлый год, привлекли средств через биржу. В этом году мы ожидаем, что при хорошей конъектуре рынка будет выпусков на 8 млрд руб. По нашей оценке, до 2030 года не менее 250 эмитентов разместят облигации на 100 млрд руб.

Корпорация МСП планирует начать предоставлять поручительства малым и средним предприятиям при размещении облигаций на фондовом рынке. Пилотная сделка была реализована в конце 2023 года — выпуск Истринской сыроварни Олега Сироты.

Также дальнейшее развитие и спрос со стороны бизнеса будут у механизма «зонтичных» поручительств, который позволяет МСП при недостатке залогов получить необходимое банковское кредитование в одном окне банка в момент оформления кредита. Для бизнеса поручительство бесплатно, комиссию платит только банк. Мы видим, что в этом году отмечается рекордный рост. Так, за полгода количество договоров по сравнению с прошлым годом выросло в три раза, до 22,2 тыс. Более чем в два раза увеличилась сумма финансовой поддержки по данному механизму и достигла 208 млрд руб.

Также большой запрос на лизинг оборудования, для производственных малых компаний он предоставляется по ставке 6–8%. За первое полугодие 2024 года объем льготной лизинговой поддержки составил почти 2 млрд руб., что в 2,2 раза превышает аналогичные показатели прошлого года».

Наталья Третьяк, гендиректор издательской группы «Просвещение»

«У нас низкая кредитная нагрузка. Мы справляемся собственными силами, за счет очень жесткого операционного менеджмента. У нас и правда не забалуешь».

Елена Свирина, заместитель гендиректора по финансам и устойчивому развитию ГК «Дело»

«Для инвестирования в новые проекты рассматриваем возможность использования заемных средств на облигационном рынке либо банковские льготные или коммерческие кредиты. При этом текущий уровень ставки делает заемные средства достаточно дорогими для привлечения».

Руслан Максудов, гендиректор АО «Татспиртпром»

«С ликвидностью компании у нас все в порядке, в настоящий момент в кредитах потребности нет. У нас хорошая кредитная история в банках. Все затраты на развитие и новые проекты планируются заранее — соответственно, бюджетируются и предусматриваются из собственных средств».