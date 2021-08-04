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Эксперты назвали 2020 год худшим в истории авиации из-за пандемии

Чистые убытки авиакомпаний превысили $126 млрд. Больше всего от падения пассажиропотока пострадал Ближний Восток
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Авиакомпании в 2020 году из-за вызванных коронавирусом ограничений понесли чистые убытки в размере $126,4 млрд. Об этом говорится в отчете Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

«Общая выручка от пассажирских перевозок в 2020 году упала на 69%, до $189 млрд <...>. Снижение количества перевезенных авиапассажиров в 2020 году было самым большим за всю историю наблюдений за глобальными международными авиаперевозками», — уточняется в сообщении.

Убыток российских авиаперевозчиков в 2020-м достиг почти ₽125 млрд
Финансы
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Воздушное сообщение в 2020 году сократилось более чем наполовину, авиакомпании перевезли на 60,2% меньше клиентов (1,8 млрд человек), чем в 2019-м (4,5 млрд человек). В целом спрос на авиаперевозки в отрасли упал на 65,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Спрос на международные пассажирские перевозки снизился на 75,6% по сравнению с 2019 годом, на внутренних авиалиниях он упал на 48,8%.

«В разгар кризиса, в апреле 2020 года, 66% мирового парка коммерческого воздушного транспорта было остановлено из-за того, что правительства закрыли границы или ввели строгий карантин. Миллионы рабочих мест исчезли», — отметил гендиректор IATA Вилли Уолш.

По оценкам экспертов, больше всего пострадал Ближний Восток, где пассажиропоток уменьшился на 71,5% по сравнению с 2019 годом. Следом идут Европа (-69,7%) и Африка (-68,5%).

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Крупнейшим же игроком рынка впервые за весь период наблюдений стал Китай, поскольку он смог быстро восстановить авиаперелеты внутри страны.

Какие убытки понесли авиакомпании в России за время пандемии. Инфографика
Бизнес

Как писал РБК, российские авиакомпании за 2020 год понесли убытки в размере почти 125 млрд руб. против 4 млрд руб. прибыли годом ранее. Таким оказался суммарный чистый убыток 15 крупнейших пассажирских авиакомпаний России, на долю которых в 2020-м пришлось 93,5% всего пассажиропотока. Основная часть потерь пришлась на «Аэрофлот» (96,53 млрд руб.), «Уральские авиалинии» (5,85 млрд руб.) и «Сибирь» (бренд S7; 5,23 млрд руб.)

Ранее IATA прогнозировала, что восстановить прежние показатели выручки в 2021 году авиакомпаниям не удастся.


 

Автор
Анна Громова Анна Громова
эксперты авиация коронавирус убыток
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Убыток российских авиаперевозчиков в 2020-м достиг почти ₽125 млрд
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