Treasuries: инвесторы выбрали защитные активы

Во вторник, 3 августа, на рынке казначейских облигаций наблюдалась положительная динамика на фоне выхода слабой макростатистики. Не оправдались ожидания в части персональных расходов и доходов, которые в июне не продемонстрировали какой-либо динамики к данным за май. Для казначейских обязательств подобное развитие событий стало ощутимым драйвером роста спроса - участники рынка в очередной раз предпочли защитные позиции, отражением чего было снижение доходности в диапазоне 5-7 б.п., отмечают в "Номос-банке".



Что касается обнародованных статданных, то объемы потребительских доходов и расходов в июне 2010г. не изменились, сообщает Министерство торговли страны (US Department of Commerce). Аналитики же ожидали роста и расходов, и доходов на 0,1%, сообщает служба новостей РБК. Сохранение значений показателей на прежнем уровне как нельзя лучше делает намек на то, что экономика США начинает стагнировать. Кроме того, неожиданно резко в июне 2010г. сократился объем промышленных заказов - на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0,5%.



В среду, 4 августа, агентство ADP опубликует свою оценку динамики занятости в США. Согласно прогнозам, число рабочих мест в июле выросло на 33 тыс. Аналитики Газпромбанка отмечают, что в последние месяцы наблюдается некоторое расхождение между данным индикатором и официальной статистикой рынка труда. Министерство труда США (US Department of Labor) опубликует свою оценку индикатора в пятницу, 6 августа, и участники рынка ожидают сокращения занятости на 60 тыс., в то время как прирост вакансий в частном секторе составит 90 тыс.



С началом торгов среды восстановления спроса на рисковые не происходит. По данным "Номос-банка", американские госбумаги пользуются спросом, что способствует дальнейшему снижению их доходности. Так, доходность 10-летних UST пытается опуститься ниже 2,9% годовых, и для этого достаточно шансов, поскольку в отношении макроданных среды прогнозы также не слишком оптимистичные, отмечают специалисты.



