Июньская инфляция в годовом выражении составила 6,9%

Инфляция в России составила 0,4% в июне 2013г., за период с начала года - 3,5%, говорится в сообщении Федеральной службы государственной статистики (Росстат). В июне 2012г. рост потребительских цен составлял 0,9%, с начала 2012г. - 3,2%.

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Цены на товары в июне этого года увеличились на 0,4%, на услуги - на 0,6%. Базовый индекс потребительских цен составил 0,3%, сообщает Росстат. В годовом выражении инфляция составила 6,9%.

В четырех субъектах РФ прирост потребительских цен составил 0,7% и более. Заметнее всего цены выросли в Чеченской Республике (на 1%) в результате удорожания продуктов питания (на 1,6%). В Чукотском автономном округе потребительские товары и услуги в среднем подешевели на 0,5%, в том числе продукты питания - на 1,3%.

Что касается российских столиц, в Москве инфляция составила 0,4% (с начала года - 3,7%), в Санкт-Петербурге - 0,5% (с начала года - 4,1%).

Среди наблюдаемых видов продуктов питания наиболее заметно подорожали отдельные виды плодоовощной продукции, включая картофель, свеклу и морковь. А вот огурцы и свежие помидоры подешевели.

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России в конце июня составила 2969,8 руб. За месяц его стоимость выросла на 3,2% (с начала года - на 13,6%). Стоимость набора в Москве составила 3601,4 руб. и за месяц выросла на 2,7% (с начала года - на 16,6%), в Санкт-Петербурге - 3243,9 руб. и увеличилась на 3,1% (с начала года - на 9,9%).

Среди наблюдаемых групп непродовольственных товаров больше всего выросли цены на табачные изделия. За месяц они подорожали на 1,6%, в том числе отечественные сигареты - на 1,7-3,4%.

Кроме того, в период массовых отпусков наиболее заметно росли цены и тарифы на услуги железнодорожного пассажирского транспорта, туризма и отдыха.

Министерство экономического развития (МЭР) ожидало, что инфляция в России в июне 2013г. в месячном выражении составит 0,3-0,4%, в годовом - 6,8%. Ранее глава МЭР Алексей Улюкаев, на тот момент занимавший должность первого заместителя председателя Банка России, заявлял, что годовая инфляция снизится до 7% к июлю 2013г.

В свою очередь заместитель главы МЭР Андрей Клепач ранее сообщал, что в целом за 2013г. инфляция в России составит 5,8%. Официальный прогноз министерства по росту потребительских цен в 2013г. составляет 5-6%.