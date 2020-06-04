Глава ВТБ не увидел оправданий сравнения кризиса с Великой депрессией

По словам Андрея Костина, не оправдались предсказания о том, что последствия коронавируса будут хуже Великой депрессии. Такие параллели проводила глава МВФ. Костин отметил, что уже сейчас видит «быстрый отскок» от темы кризиса

Андрей Костин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Прогнозы о том, что экономический кризис из-за коронавируса, может оказаться хуже Великой депрессии в США, не оправдались. Об этом председатель правления банка ВТБ Андрей Костин заявил в интервью радиостанции Business FM.

«Видно сегодня уже, что первые прогнозы, самые пессимистические, что вот этот кризис, Великая депрессия, хуже, чем в 1920-е годы в Америке, не оправдались», — сказал Костин.

По его словам, он никогда не считал, что «это будет столь серьезная вещь», добавив, что кризисы вызывают проблемы не в самой экономике, а связаны лишь с ограничениями, которые применяют государства. При этом Костин указал, что «правительство, в общем-то, правильно поступает, идя поэтапно, постепенно», и он видит достаточной «быстрый отскок этой темы (кризиса)».

Костин добавил, что, по его мнению, Россия уже в июне серьезно откроет экономику и снимет ограничения по передвижению людей. «Конечно, отскок, мне кажется, будет достаточно быстрый. Другое дело, что это наложилось на кризис нефтяной отрасли, там тоже сейчас процессы очень важные», — заключил глава банка.