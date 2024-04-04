Казахстан стал закупать электроэнергию у России по более высокой цене

Казахстан обязан уведомлять Россию об объемах закупок электроэнергии, но из-за малого числа приборов учета вынужден просить поставки сверх плана, пишет «Ъ». Их стоимость выше как минимум на 2,5%

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

За последние шесть месяцев 2023 года рост объема и стоимости экспорта российской электроэнергии в Казахстан составил 156% и 175% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, это произошло после запуска энергетического рынка 1 июля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на таможенную статистику республики.

По данным издания, за июль—декабрь 2023 года Астана закупила у Москвы более 3 млрд кВт•ч по цене $172 млн, при этом средняя стоимость поставки в долларах увеличилась на 7,5% год к году и составила $0,057 за 1 кВт•ч, а в рублях — почти на треть, до 5,4 руб.

Общая установленная мощность электростанций в Казахстане составляет 24,6 ГВт. По итогам 2023 года их выработка достигла 112,82 млрд кВт•ч при потреблении 115,07 млрд кВт•ч, что на 1.9% выше показателей 2022 года. «Коммерсантъ» со ссылкой на данные диспетчера энергосистемы республики KEGOC отмечает, что импорт электроэнергии из России за 2023 год составил 4,99 млрд кВт•ч, за 2022 год — 1,93 млрд кВт•ч.

С 1 июля 2023 года также изменились правила торговли между Казахстаном и Россией. Как отмечает газета Астана обязана планировать покупку электроэнергии на каждый час поставки в следующий день. Стоимость объемов сверх плана увеличивается, в том числе за счет рентабельности «Интер РАО» в размере 2,5% вместо обычных 0,5%, пишет издание со ссылкой на данные регулятора энергорынков АО «КОРЭМ».

В Минэнерго Казахстана сообщили изданию, что в период с июля по декабрь было закуплено порядка 2,96 млрд кВт•ч, в том числе 0,91 млрд кВт•ч сверх плана (около 30% от общей поставки) за 3,27 млрд руб. при средней цене 3,53 руб. за 1 кВт•ч. По данным «Ъ», плохое планирование потребления в Казахстане вызвано крайне малым количеством приборов учета. В пиковые часы загрузки российской энергосистемы оптовая цена без учета тарифа на передачу для Казахстана сверх плана составляла более 52 тенге, или 10 руб. за 1 кВт•ч.

По данным Минэнерго республики, за январь—февраль 2024 года объем экспорта электроэнергии из России составил 697,3 млн кВт•ч, из которого плановая поставка — 250 млн кВт•ч. Стоимость поставок сверх плана за этот период достигла 1,65 млрд руб. по средней цене 3,66 руб.

В Казахстане наблюдают дефицит электроэнергии с осени 2021 года, писал мониторинговый проект Ranking. В прошлом месяце председатель правления компании по управлению электрическими сетями Kegoc Наби Айтжанов на расширенной коллегии Минэнерго спрогнозировал «значительный дефицит электрической мощности» до 2030 года. По его словам, он может составить до 6,2 ГВт. Айтжанов отметил, что в основном дефицит электроэнергии может быть покрыт либо с помощью импорта из России, либо ограничений на внутреннем рынке.