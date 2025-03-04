Крым вышел на первое место по объему внешней поддержки бюджета

Республика Крым по итогам 2024 года заняла первое место по общему объему так называемых безвозмездных перечислений в ее бюджет — из федерального центра и других источников. По этому показателю регион обошел ДНР

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Республика Крым по итогам 2024 года стала лидером по общему объему безвозмездных перечислений в ее консолидированный бюджет (республика плюс муниципалитеты), следует из данных Федерального казначейства, которые изучил РБК.

В бюджет Крыма в общей сложности поступило 173,6 млрд руб. безвозмездных перечислений. Это превышает объем соответствующего финансирования бюджета Донецкой народной республики (ДНР), которая была лидером по этому показателю в 2023 году. В прошлом году туда было перечислено 168,7 млрд руб.

Для сравнения: в 2023 году в бюджет Крыма поступило около 219 млрд руб., а в бюджет ДНР — 249 млрд руб. В 2024 году совокупные трансферты в республики сократились на 21 и 32% соответственно.

При этом по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы (в подавляющем большинстве это вертикальные перечисления из федерального бюджета) ДНР по-прежнему занимает первое место — 160 млрд руб. в 2024 году (у Республики Крым — 139,5 млрд руб.).

То, что Крым обходит ДНР по общим безвозмездным поступлениям и уступает по межбюджетным трансфертам, обусловлено тем, что Крым по итогам 2024 года получил более существенную сумму безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций — почти 34 млрд руб., что является крупнейшим значением среди регионов, поясняет младший директор по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Владислав Бухарский. В целом же «высокая» позиция Крыма среди регионов также обусловлена значительными объемами межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (80,4% от всех безвозмездных поступлений), особенно субсидий, которые занимают более 60% в структуре трансфертов (по объему получаемых субсидий регион находится на первом месте), добавляет эксперт.

На третьем месте в 2024 году по общему объему безвозмездных перечислений в региональный бюджет — Дагестан. Туда направлено 135,7 млрд руб., следует из данных казначейства. В 2023 году трансферты в Дагестан были чуть больше — 136,9 млрд руб.

Луганская народная республика (ЛНР) в прошлом году получила 109,6 млрд руб. А Курская область — наиболее пострадавшая от военных действий среди российских регионов за пределами новых — 86,8 млрд руб. (рост в 2,2 раза к 2023 году).

Как наполняются региональные бюджеты Бюджеты регионов России формируются из трех видов доходов: налоговые доходы;

неналоговые доходы;

безвозмездные поступления. К последним относятся дотации и субсидии из других бюджетов бюджетной системы, субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов регионов, иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования. Трансферты регионам из федерального бюджета делятся на дотации, субсидии и субвенции. Среди них субвенции по определению не отражают никакой зависимости от центра, поскольку этими деньгами федеральное правительство обеспечивает финансирование переданных регионам собственных полномочий — например, по выплате пособий за рождение первого ребенка или по оплате услуг ЖКХ для определенных категорий граждан. Субсидии отражают софинансирование расходных обязательств федерального центра и субъекта. В узком смысле зависимость от федеральных средств показывают дотации — они позволяют покрыть нехватку собственных средств региона.

Около 300 млрд руб. бюджеты регионов в 2024 году получили безвозмездно не из других бюджетов, а от государственных и негосударственных организаций (165 млрд руб.), а также в виде прочих безвозмездных поступлений, включая добровольные пожертвования физических и юридических лиц. В частности, от государственных организаций поступило более 140 млрд руб., и примерно половина этой суммы приходится на трансферты от Фонда развития территорий — на мероприятия по переселению из аварийного жилья, на капитальный ремонт и модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Общие безвозмездные поступления учитывают и расчетные дотации на выравнивание, и субсидии, уровень софинансирования у которых разный, и субвенции, на размер которых регион в общем-то не может влиять, и возвраты, и все остальные виды безвозмездных перечислений, поясняет руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. По ее словам, итог зависит от объемов реализации национальных проектов на территории, от наличия федеральных целевых программ, от востребованности тех или иных видов поступлений (например, где-то конечные получатели могут не обратиться за каким-то видом помощи в ожидавшемся размере), а также от большого количества других факторов.

«Колебания год от года — нормальный процесс. В 2022 году Крым получил максимальный объем совокупных безвозмездных поступлений среди всех субъектов, а в 2020-м, например, — Москва, но не за счет дотаций или субсидий из федерального бюджета, а за счет возврата организациями остатков субсидий прошлых лет, что, например, не имеет отношения к регулярной помощи вышестоящего бюджета», — резюмирует Анисимова.