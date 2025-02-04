ЦБ увидел перенос бизнесом на декабрь части годовых премий из-за налогов

Частичный перенос бизнесом премий и бонусов с первого квартала 2025 года на конец 2024-го увеличил потребительский спрос и объем средств населения на депозитах, считают в ЦБ. Компании пошли на это перед вводом новой шкалы НДФЛ

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В конце 2024 года российская экономика получила новый импульс к росту, который сформировался за счет роста бюджетных расходов, а потребительский спрос в этот период мог вырасти за счет частичного переноса бизнесом выплаты премий и бонусов. Это следует из бюллетеня департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды» за февраль 2025 года. По предварительной оценке Минэкономразвития, в 2024 году российская экономика выросла примерно на 4% (после 3,6% в 2023 году), заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Источником импульса в условиях замедления кредитования стали бюджетные расходы. Они выросли более существенно, чем обычно в это время года», — отметили в ЦБ. По данным Минфина, за декабрь 2024 года расходы федерального бюджета увеличились на 7,2 трлн руб., в то время как в аналогичный период годом ранее — на 5,6 трлн руб.

Ранее ЦБ неоднократно отмечал влияние динамики бюджетных расходов на совокупный спрос и инфляцию. В частности, в резюме заседания совета директоров ЦБ по ставке от 25 октября констатировалось, что это влияние происходит как напрямую, так и опосредованно — через воздействие на кредитную активность компаний.

На потребительский спрос под завершение 2024 года повлиял перенос компаниями премиальных и бонусных выплат, следует из бюллетеня. «На потребительском спросе, вероятно, также сказались выплаты премий, которые частично сместились с первого квартала 2025 года на четвертый квартал 2024 года», — полагают в ЦБ, отмечая, что это произошло в преддверии повышения ставок НДФЛ.

О планах крупного бизнеса сдвинуть на более ранние сроки выплату годовых премий и бонусов ранее писал РБК. Такое решение компании принимали в ожидании налоговых изменений, в частности введения пятиступенчатой шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 1 января 2025 года. Эксперты поясняли, что перенос премий актуален для ключевых сотрудников, чей совокупный доход превышает 2,4 млн руб., с целью их удержания в компании.

Если ФНС выявит аномальное завышение налоговой базы к концу 2024 года, когда действовали более низкие ставки, это может привести к проверкам с потенциальным доначислением налогов, предупреждал глава налоговой службы Даниил Егоров в интервью РБК. «Конечно, будут вопросы к бонусам», — заявлял он.

Перенос выплат сказался и на динамике розничных вкладов, указал ЦБ. Так, средства населения на счетах и депозитах в банках в декабре выросли на рекордные 3,9 трлн руб. (+7,2%). Для сравнения: в аналогичный период 2023 года приток сбережений физлиц в банки составил 2,9 трлн руб. (+6,9%).

Предположение о переносе выплат годовых премий на декабрь из-за повышения налоговых ставок подтверждается снижением объема рублевых средств корпоративных клиентов на 0,6% месяц к месяцу, отмечают аналитики ЦБ.

В целом за декабрь средства юридических лиц на счетах и депозитах в банках увеличились на 1,3 трлн руб., или 2,1%. Данных о декабрьской динамике рублевых и валютных остатков по отдельности пока нет. На 1 декабря корпоративные клиенты держали в российских банках 60,65 трлн руб., из которых чуть более 80% (48,74 трлн) приходилось на рубли.

В целом сезонно сглаженный рост ВВП в четвертом квартале ускорился относительно третьего квартала, резюмировали в ЦБ. Однако продолжение быстрого роста экономики в условиях исчерпания ресурсов (производственных мощностей, рабочей силы) невозможно, считают там.

«Если в таких условиях продолжить стимулирование спроса, неизбежна высокая и ускоряющаяся инфляция, которая приведет экономику к рецессии. Из этого следует, что выбора между продолжением быстрого роста экономики, сопровождаемого высокой инфляцией, с одной стороны, и торможением экономики и дезинфляцией, с другой стороны, на самом деле нет», — делается вывод в бюллетене.