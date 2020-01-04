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Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Бывший руководитель PDVSA Рафаэль Рамирес заявил, что фактический контроль над месторождениями перешел к зарубежным компаниям
Фото: Rodrigo Abd / AP
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса. По его словам, это произошло из-за нехватки у PDVSA денег и персонала вследствие американский санкций и некомпетентного управления.

Рамирес, который возглавлял PDVSA в 2004–2014 годах, утверждает, что фактический переход месторождений под контроль зарубежных партнеров произошел несмотря на отсутствие соответствующих контрактов. По его словам, влияние руководства госкомпании на добычу нефти фактически сведено к минимуму. «PDVSA больше не добывает нефть. Она подписывает контракты с компаниями, которые взяли эту работу на себя. Де факто это является приватизацией», — утверждает Рамирес.

В числе зарубежных партнеров PDVSA, ведущих добычу на совместных месторождениях, бывший чиновник назвал «Роснефть» и китайскую CNPC. По словам Рамиреса, они либо самостоятельно занимаются разработкой месторождений, либо предоставляют PDVSN финансы в обмен на долю в отдельных предприятиях.

По словам одного из оппонентов президента Николаса Мадуро Луиса Стефанелли, оппозиция и раньше советовала усилить роль иностранных компаний в СП с PDVSA. Однако то, как эта формула действует сейчас, оппозиция считает нарушением действующего законодательства.

Собеседник Reuters в CNPC заявил, что венесуэльские власти действительно предлагали китайской компании заняться самостоятельными работами на части месторождений. Однако подобную идею он назвал бесперспективной: «Если даже в Венесуэле примут подобный закон, то работать иностранным компаниям все равно будет очень тяжело». По словам представителя CNPC, нормальной деятельности в Венесуэле мешает нехватка персонала и зашкаливающая коррупция.

РБК направил запрос в «Роснефть».

Автор: Артем Филипенок
При участии: Людмила Подобедова
Теги: Венесуэла, PDVSA, «Роснефть»
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