Испания официально попросила у Евросоюза 39,5 млрд евро

Решение о выделении Испании необходимых ей средств, как ожидается, может быть принято министрами финансов стран еврозоны уже сегодня на ежемесячной встрече в Брюсселе.
Если это произойдет, ориентировочно 12 декабря средства будут зачислены на счет испанского стабилизационного фонда (Fondo de Reestructuracion Ordenada Bancaria - FROB), который занимается реструктуризацией банков, а затем в течение двух недель необходимые денежные суммы переведут непосредственно кредитным организациям.
Ранее сообщалось, что Испания намерена запросить у партнеров по еврозоне для решения проблем банковской системы страны порядка 40-42,5 млрд евро.
Напомним, что 25 июня 2012г. Испания предварительно согласовала с Евросоюзом помощь финансовому сектору в размере 100 млрд евро. Средства должны пойти на рекапитализацию банковской системы, сильно пострадавшей из-за "лопнувшего пузыря" на рынке недвижимости.
Испанская экономика переживает не лучшие времена. ВВП Испании продолжает сокращаться уже пятый квартал подряд: четвертая по величине экономика еврозоны в III квартале 2012г. "сжалась" на 0,3% по сравнению со II кварталом 2012г. В годовом выражении ВВП Испании сократился на 1,6%.
Экономика страны серьезно пострадала от краха рынка недвижимости и снижения уровня расходов потребителей, которые лишились возможности занимать у банков, опасающихся невыполнения кредитных обязательств в условиях высокой безработицы.