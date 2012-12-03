Испания официально попросила у Евросоюза 39,5 млрд евро

Власти Испании обратились к руководству Евросоюза с официальным запросом о выделении стране финансовой помощи в размере 39,5 млрд евро. Если партнеры по еврозоне одобрят запрос, 36,968 млрд евро вложат в рекапитализацию четырех ранее национализированных банков (Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco, Banco de Valencia), а еще 2,5 млрд евро - на рекапитализацию вновь созданного банка Sareb, куда были слиты "плохие" активы из других банков страны, сообщает Министерство экономики Испании.

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Решение о выделении Испании необходимых ей средств, как ожидается, может быть принято министрами финансов стран еврозоны уже сегодня на ежемесячной встрече в Брюсселе.

Если это произойдет, ориентировочно 12 декабря средства будут зачислены на счет испанского стабилизационного фонда (Fondo de Reestructuracion Ordenada Bancaria - FROB), который занимается реструктуризацией банков, а затем в течение двух недель необходимые денежные суммы переведут непосредственно кредитным организациям.

Ранее сообщалось, что Испания намерена запросить у партнеров по еврозоне для решения проблем банковской системы страны порядка 40-42,5 млрд евро.

Напомним, что 25 июня 2012г. Испания предварительно согласовала с Евросоюзом помощь финансовому сектору в размере 100 млрд евро. Средства должны пойти на рекапитализацию банковской системы, сильно пострадавшей из-за "лопнувшего пузыря" на рынке недвижимости.

Испанская экономика переживает не лучшие времена. ВВП Испании продолжает сокращаться уже пятый квартал подряд: четвертая по величине экономика еврозоны в III квартале 2012г. "сжалась" на 0,3% по сравнению со II кварталом 2012г. В годовом выражении ВВП Испании сократился на 1,6%.

Экономика страны серьезно пострадала от краха рынка недвижимости и снижения уровня расходов потребителей, которые лишились возможности занимать у банков, опасающихся невыполнения кредитных обязательств в условиях высокой безработицы.