Прогнозы аналитиков: Внимание инвесторов сместится с Европы на Китай

Начало новой торговой недели обещает быть довольно благоприятным. Победа России в конкурсе на право проведения чемпионата мира по футболу в 2018г. может подтолкнуть котировки ряда эмитентов вверх, а заодно и весь рынок

Начало новой торговой недели обещает быть довольно благоприятным. Победа России в конкурсе на право проведения чемпионата мира по футболу в 2018г. может подтолкнуть котировки ряда эмитентов вверх, а заодно и весь рынок. Вместе с тем навес проблем в Европе и Китае может выступить сдерживающим фактором.



Аналитики "Тройки Диалог" отмечают, что победа российской заявки в конкурсе на право провести чемпионат мира по футболу в 2018г. вполне способна стать катализатором предновогоднего ралли - это событие, возможно, заставит инвесторов поверить, что ситуация в стране действительно улучшается. Когда в 2004г. право на проведение чемпионата получила ЮАР, местный рынок в течение года вырос на 50% в абсолютном выражении, опередив глобальные развивающиеся рынки на 15 п. п., отмечают специалисты. "Впрочем, инвесторы, вероятно, будут отдавать себе отчет, что этот оптимизм обусловлен скорее эйфорией, чем фундаментальными факторами, предостерегают специалисты. - В ЮАР чемпионат мира обеспечил рост ВВП приблизительно на 1%, но для заметно более крупной российской экономики этот эффект будет гораздо меньше. Таким образом, неочевидно, что экономические выгоды от проведения чемпионата превысят соответствующие издержки".



"На фоне новостей о покупке "Вимм-Билль-Данна" и с учетом сезонного фактора (для декабря традиционно характерен рост котировок) весьма вероятно, что это событие станет для России мощным катализатором роста. Наибольший интерес, вероятно, вызовут акции строительного сектора (строительство дорог, мостов), производители стройматериалов (такие как группа "ЛСР"), транспортных компаний ("Аэрофлот") и производителей стали (Evraz group). Акции "Газпрома" могут выиграть от общего повышения интереса к рынку", - отметили в "Тройке Диалог".



Что касается перспектив акций на грядущей неделе, аналитик Сбербанка Илья Фролов считает, что в первые дни недели отечественные индексы могут откатиться от текущих уровней. Однако вряд ли падение будет глубоким, и, скорее всего, индекс ММВБ вряд ли опустится ниже уровня 1620 пунктов, подчеркнул он.



Аналитик УК "Райффайзен Капитал" Ольга Митрофанова отмечает, что на грядущей неделе внимание инвесторов с Европы может переместиться на Китай. После того, как МВФ рекомендовал Китаю повысить процентные ставки и ввести налог на имущество с тем, чтобы избежать надувания пузырей, на рынке усилились опасения того, что китайские власти уже в ближайшее время повысят ставки и введут новые меры по сдерживанию инфляции. На текущий момент обсуждаемая на рынке дата очередного закручивания гаек в китайской экономике – 13 декабря. Во второй половине новой недели будет опубликован блок данных по китайской экономике, что, вероятно, станет ключевым ориентиром для инвесторов. По мнению О.Митрофановой, на фоне возросших опасений по Китаю, часть игроков предпочтет зафиксировать прибыль этой недели, что может привести к краткосрочной просадке рынка. Дальнейшая динамика будет определяться развитием ситуации в Китае и Европе, заключила она.



В целом И.Фролов оценивает перспективы российского рынка акций позитивно, так как видит достаточно активные покупки в акциях нефтегазового сектора, который не пользовался особым спросом у инвесторов уже очень долгое время. "Объемы торгов в акциях "Газпрома" в последние дни уже превысили обороты по бумагам Сбербанка. Это является сигналом того, что в первую очередь за счет высоких цен на нефть, которые остаются в нисходящем тренде, а также благодаря достаточно позитивной динамике спотовых цен на газ в Европе, ввиду климатических условий, происходит некая переоценка российского нефтегазового сектора, традиционно недооцениваемого инвесторами", – отметил он.



По мнению И.Фролова, это может означать, что российский рынок акций в краткосрочной перспективе до конца года и в начале следующего года может продемонстрировать опережающую относительно других рынков динамику. "Мы ожидаем роста цен бумаг, однако не исключаем, что периодически будут наблюдаться некоторые коррекции в ответ на макроэкономическую статистику и новости, которые, вероятно, будут приходить из Европы. Кроме того, до конца года из Китая могут прийти новости, касающиеся возможного ужесточения денежно-кредитной политики, что может оказать влияние на товарные и развивающиеся рынки", – заключил И.Фролов.



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