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Экономика ,  
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Грузинский «Индекс хачапури» достиг исторического максимума
Грузинский аналог «индекса бигмака», который неофициально используется как индикатор валютных курсов, достиг рекорда на фоне обесценивания лари и, соответственно, роста стоимости ингредиентов
Приготовление хачапури (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

«Индекс хачапури» — грузинский аналог «индекса бигмака», который неофициально используется как индикатор валютных курсов в разных странах — в октябре достиг исторического максимума. Об этом сообщается на сайте Международной школы экономики при Тбилисском государственном университете.

Индекс начал расти вверх в мае 2019 года, а в октябре совершил «большой прыжок» — стоимость приготовления хачапури составила 3,9 лари (примерно 83,8 руб.) и выросла на 8,6% в годовом выражении.

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В сообщении поясняется, что индекс рассчитывается на основе только тех ингредиентов, которые входят в состав хачапури (мука, сыр, молоко, яйца, масло и дрожжи), а также затрат на газ и электричество. В годовом выражении стоимость сыра выросла на 12,5%, масла, яиц и молока — на 3,4%. На рост индекса, в частности, влияет сезонный фактор — осеннее падение поставок свежего молока.

Ключевая причина увеличения цены — падение курса лари по отношению к доллару на 12% в годовом выражении, что важно с учетом того, что Грузия импортирует более половины продуктов питания. В частности, в 2019 году обменный курс грузинской и американской валюты достиг рекордно высокой для лари отметки — примерно 2,9 за один доллар. Согласно официальным данным грузинских властей, в сентябре 2019 года инфляция в Грузии составила 6,4% в годовом выражении.

Автор: Артём Губенко
Теги: Грузия, индекс
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