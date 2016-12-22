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Орешкин рассказал о попытках ведомств «замолчать проблемы» с законами
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Орешкин рассказал о попытках ведомств «замолчать проблемы» с законами
Экономика, 15:03
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Орешкин рассказал о попытках ведомств «замолчать проблемы» с законами
Минэкономразвития официально дало старт процедуре оценки фактического воздействия правовых актов на деловой климат в стране. По словам министра Максима Орешкина, ряд ведомств проблемы с законодательством пытались «замолчать»
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

​Министр экономического развития Максим Орешкин провел заседание подкомиссии по оценке фактического воздействия (ОФВ) нормативно-правовых актов на бизнес-климат. По итогам этого мероприятия Минэкономразвития, как и писал ранее РБК, решило провести оценку действующего законодательства на предмет его влияния на деловую среду. Об этом говорится в соответствующем пресс-релизе ведомства, поступившем в РБК.

Через процедуру ОФВ, согласно сообщению министерства, пройдут 17 законов, постановлений правительства и ведомственных приказов (при этом в план, с которым ознакомился РБК, было включено 20 документов). Это акты в сфере охраны окружающей среды, транспорта, обращения с отходами, регулирования торговой деятельности и другие, указали в ведомстве.

«У нас была жаркая дискуссия», — рассказал о ходе заседания Орешкин (его слова приводятся в пресс-релизе Минэкономразвития). Ведомства, по словам министра, «пытались замолчать существующие проблемы и снять острые вопросы с рассмотрения». Однако Орешкин, реагируя на это, дал понять: «роль Минэкономразвития — защита интересов российского бизнеса», говорится в сообщении министерства.

«Если предприниматели говорят о наличии проблемы, мы сделаем все возможное, чтобы она была всесторонне, объективно и публично рассмотрена», — заявил глава ведомства, отметив, что задача Минэкономразвития в данном случае — «сделать так, чтобы максимально исключить из регулирования элементы, выгода от которых существенно меньше издержек бизнеса».

Как рассказали в Минэкономразвития, ​ оценка фактического воздействия законов будет проходить в три этапа. На первом министерство намерено проанализировать реальные эффекты от действия нормативного акта. На втором этапе к оценке закона будут подключены экспертное и деловое сообщества. которые представят собственную позицию. Вслед за этим Минэкономразвития будет готовить заключение по итогам работы, в котором может содержаться рекомендация о внесении поправок в законодательство.

Всего в 2019 году через процедуру оценки фактического воздействия ведомство намерено провести 17 законов и подзаконных актов. Среди них, в частности, присутствуют федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации», федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», приказ Минтруда России от 17 августа 2015 г. № 550н «Об утверждении правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции» и так далее.

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О планах проведения ОФВ по инициативе Минэкономразвития РБК писал 31 октября. «Сейчас разработчик закона говорит правительству, что у него в отрасли все хорошо, а бизнес говорит, что все плохо. Объективной оценки сейчас нет. ОФВ — это инструмент, который позволит предоставить эти объективные данные», — комментировал идею источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Авторы: Евгения Маляренко, Георгий Тадтаев.
При участии: Антон Фейнберг.
Теги: Минэкономразвития , Максим Орешкин
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