Цена на нефть Brent опустилась ниже $90 впервые с начала сентября

Стоимость декабрьского фьючерса нефти марки Brent на бирже опустилась до $89,76 за баррель. Последний раз цена топлива этой марки была ниже $90 за баррель 7 сентября, она снижается после пиковых значений выше $97 в конце сентября

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE опустилась ниже $90 за баррель. По данным на 5:22 мск, стоимость Brent снизилась на 2,6% до $89,76 за баррель.

Стоимость декабрьского фьючерса нефти марки WTI к 5:17 мск опустилась на 3,2% до $87,87 за баррель.

В последний раз цена Brent опускалась ниже $90 за баррель 7 сентября - тогда она торговалась по $89,25 за баррель. После этого стоимость нефти этой марки росла. 28 сентября фьючерсы Brent достигали стоимости более $97 за баррель.

Накануне стоимость декабрьского фьючерса на нефть Brent снизилась до $90,83 за баррель. Цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже опустились до $88,09 за баррель.

В начале сентября международный нефтяной трейдер Gunvor предупредил, что рост цен на нефть в ближайшие шесть месяцев сойдет на нет, а цена нефти марки Brent может обвалиться до $71–72 за баррель.

Рост цен на нефть эксперты объясняли тем, что поставки сырья на рынок в преддверии зимы остаются ограниченными. «Пока не будет принято решение о повышении добычи, глобальный энергетический рынок продолжит оставаться в дефиците», — рассказал руководитель отдела сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен.